北市府為「安鼠之亂」拜會 環境部提4建議

北市環保局今下午拜會環境部，部長彭啓明表示該部提出4點建議。（記者廖振輝攝）

台北市鼠患嚴重，北市環保局在公共開放空間大量施放老鼠藥引發外界批評後拜會環境部，環境部長彭啓明今（4日）表示，建議北市應比照登革熱防疫，由市府高層統籌跨局處單位處理，並公開投藥地點，區域也應分工，並找專家制定防治策略。

走在台北街頭常見老鼠四處亂竄，許多住家被老鼠入侵，北市在公共開放空間投放老鼠藥，引發社會擔憂是否會被毛小孩誤食，或猛禽獵食吃到老鼠藥的老鼠後間接中毒死亡，導致生態崩潰；台北市長蔣萬安稱是中央核可用藥，環境部昨日則表示，藥源本來就要合法，投放方式和綜合管理才是關鍵，北市鼠患被民眾稱為「安鼠之亂」，北市環保局長徐世勲今率團拜會環境部。

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彭啓明表示，昨天就接到北市府來電希望安排拜會，指示由次長謝燕儒與化學署、環管署陪同和北市環保局開會，開會過程雙方氣氛平和、沒有政治算計，北市環保局會中提到北市有遵照環境部的建議，以環境整理為優先、用藥為輔，但現在防治的困難在於市民水準很高，只要看到老鼠就會立刻拍片上網，認為因為這些渲染，導致社會覺得老鼠有變多，但市民專線1999關於老鼠的報案進線量已減少。

彭啓明表示，會中環境部基於監督並提供專業的諮詢後提出4點建議，首先應比照登革熱防治，由北市府高層主持統籌召集環保局、衛生局、市場處、公園處、里政跨單位會議；再來則是滅鼠防治資訊應公開透明，包含在哪裡投放老鼠藥，還有應清楚標示投放老鼠藥地點，讓市民可掌握防治動向跟範圍，以保護幼兒與犬貓等毛小孩的健康和安全。

彭啓明進一步指出，還應落實區域的分工，老鼠可能會分布在市場、公園、下水道等，應透過區域分工讓防治沒有死角；因應老鼠種類和地方環境等不同，應邀請相關專家制定科學防治策略。

彭啓明表示，環境部和北市府達共識，認為鼠害防制是長期的環境管理工作，絕非一週就可解決，應落實斷糧、堵漏、滅除等方式動態調整滅鼠策略，也強調雖然環境部今年預算尚未審議通過，若台北市有需要，仍會努力擠出錢提供專業的諮詢與協助，也指出目前並沒有在其他縣市觀察到有大規模鼠患。

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