馬公市長黃健忠證實參選連任 支持吳淑瑾「代夫出征」維護綠營大團結

民進黨馬公市長黃健忠宣布尋求連任，支持陳光復夫人吳淑瑾代夫出征。（記者劉禹慶攝）

針對綠營澎湖縣長「換將」人選，陷入由馬公市長黃健忠「越級挑戰」？還是陳光復妻吳淑瑾「代夫出征」之爭？導致「市長派」與「夫人派」內亂不已。黃健忠今（4）日證實，已確定「婉拒」民進黨徵召，並表達全力支持夫人吳淑瑾參選縣長，個人留在馬公市長位子，繼續爭取選民支持。

尋求連任、並獲綠營徵召提名的澎湖縣長陳光復，大年初一意外摔倒昏迷，雖然身體有好轉跡象，但經評估無法適應高強度選舉，近來出現「換將」聲浪，原本賴清德總統「欽點」馬公市長黃健忠，披掛上陣越級挑戰縣長寶座，黃健忠也願為民進黨出征，卻意外引起「夫人派」支持者反彈，大陣仗發動連署、感恩茶會、馬公市區豎立大型支持吳淑瑾「代夫出征」看板。

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眼見民進黨澎湖選情出現內亂，馬公市長黃健忠以團結大局為重，證實向徐國勇表達堅守馬公市長崗位，尋求連任市長，並向黨中央推薦陳光復夫人吳淑瑾「代夫參選」，自己願意強力助選，以黨內團結、勝選優先與市民權益等為考量，全力支持吳淑瑾參選縣長，自己朝連任下屆市長規劃。

針對民進黨澎湖縣長佈局變化，主要對手國民黨見招拆招，現已徵召湖西鄉長陳振中為藍營縣長參選人，針對夫人吳淑瑾「代夫出征」幾成定局下，研議相關攻防選舉策略；至於馬公市長人選，藍營有現任議員許國政、前議員鄭清發登記角逐，但許國政觀望黃健忠是否參選連任？如確定可能回防澎湖縣議員，動態仍有待觀察。

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