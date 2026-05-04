國防部成立AI專案辦公室 明年上半年試辦無人機輔助警衛勤務

國防部長顧立雄。（資料照）

人工智慧（AI）浪潮來襲，國防部最新書面報告指出，國防部去年10月已成立專案辦公室，主責AI國防發展與管制，並秉持「以科技取代人力」原則，籌獲各式情監偵及攻擊型無人載具，選擇適當營區試辦以無人載具輔助警衛勤務，預計明年上半年完成成效評估；國防創新小組去年至今也已舉辦46場次的商情交流。

立法院外交及國防委員會6日將邀請國防部長顧立雄報告業務概況，並備質詢。

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針對前瞻新興科技，國防部表示，因應人工智慧崛起，國防部去年10月成立專案辦公室，主責AI國防發展與管制，訂定導入AI政策推行，逐步推動國防部AI治理能力，規劃與國內外產業合作，導入具AI功能的相關技術及成熟商品，促進AI技術在國防軍事領域的運用。

國防部指出，國軍秉持「以科技取代人力」原則，籌獲各式情監偵及攻擊型無人載具，提供部隊運用；並因應安全防護需求，選擇適當營區試行無人載具輔助警衛勤務作法，規劃於明年度上半年完成成效評估與成果報告。

國防部指出，國防創新小組積極接觸民間成熟產品及創新技術，2025年迄今已舉辦46場次商情交流，並利用原型開發、少量採購途徑導入部隊運用；另外，循產業化圓桌會議機制，補助國內廠商執行國防科研，以促進民間產業發展。

國防部指出，未來將擴大引進更多國外已部署、具有實績的新興裝備，使國軍掌握最新科技水準，提升整體國防戰力。

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