為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國防部成立AI專案辦公室 明年上半年試辦無人機輔助警衛勤務

    2026/05/04 23:47 記者黃靖媗／台北報導
    國防部長顧立雄。（資料照）

    國防部長顧立雄。（資料照）

    人工智慧（AI）浪潮來襲，國防部最新書面報告指出，國防部去年10月已成立專案辦公室，主責AI國防發展與管制，並秉持「以科技取代人力」原則，籌獲各式情監偵及攻擊型無人載具，選擇適當營區試辦以無人載具輔助警衛勤務，預計明年上半年完成成效評估；國防創新小組去年至今也已舉辦46場次的商情交流。

    立法院外交及國防委員會6日將邀請國防部長顧立雄報告業務概況，並備質詢。

    針對前瞻新興科技，國防部表示，因應人工智慧崛起，國防部去年10月成立專案辦公室，主責AI國防發展與管制，訂定導入AI政策推行，逐步推動國防部AI治理能力，規劃與國內外產業合作，導入具AI功能的相關技術及成熟商品，促進AI技術在國防軍事領域的運用。

    國防部指出，國軍秉持「以科技取代人力」原則，籌獲各式情監偵及攻擊型無人載具，提供部隊運用；並因應安全防護需求，選擇適當營區試行無人載具輔助警衛勤務作法，規劃於明年度上半年完成成效評估與成果報告。

    國防部指出，國防創新小組積極接觸民間成熟產品及創新技術，2025年迄今已舉辦46場次商情交流，並利用原型開發、少量採購途徑導入部隊運用；另外，循產業化圓桌會議機制，補助國內廠商執行國防科研，以促進民間產業發展。

    國防部指出，未來將擴大引進更多國外已部署、具有實績的新興裝備，使國軍掌握最新科技水準，提升整體國防戰力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播