民進黨啟動新竹縣地方選舉提名作業 竹北市首度分2選區競爭升溫

2026年地方選舉，民進黨新竹縣黨部公告各鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表及村里長提名作業，今起5天受理登記。 （記者廖雪茹攝）

2026年地方選舉，民進黨新竹縣黨部公告各鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表及村里長提名，今起5天受理登記；其中，備受關注的竹北市首次分2個選區，第二選區東區競爭激烈。黨部表示，如無法達成協議，最快將於5月下旬辦理初選民意調查。

民進黨新竹縣黨部表示，地方選舉提名登記今起到5月8日截止，登記資格以2026年11月28日為基準，加入該黨連續滿2年以上黨員，以該選舉區為限。黨內協調至5月18日截止，如無法達成協議；初選民意調查初步訂於5月25日至6月5日進行。

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黨部主委鄭朝方說明，提名名額在議員部分，除第二選區（竹北市東區）提名4人（含婦女保障1席）外，其他13個選區都擬提名1人。鄉鎮市長各提名1人。村里長開放登記提名。鄉鎮市民代表也是開放登記提名。

民進黨現有6席議員，包括竹北市選區的張珈源、蔡蕥鍹、歐陽霆，以及竹東鎮楊昌德、湖口鄉何建樺、新豐鄉吳傳地，都將爭取連任。新竹縣第21屆縣議員選舉，竹北市首次分2個選區；其中，蔡蕥鍹、歐陽霆都屬第二選區，面臨多位竹北市民代表新人的挑戰，目前至少包括同黨的陳禹同、邵啟月、范格菱，以及民眾黨游雅婷等。

民進黨新竹縣黨部表示，今天截止尚無人登記。議員部分已有部分擬參選人領表，包括第一選區張珈源；第二選區邵啟月；第三選區（湖口鄉）何建樺、余筱菁（前縣議員）；第四選區（新豐鄉）吳傳地、第九選區（竹東鎮、五峰鄉）楊昌德。

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