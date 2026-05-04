史瓦帝尼國王強烈呼籲聯合國：讓台灣為全人類貢獻

恩史瓦帝三世向聯合國發出強烈呼籲，希望在「不遺漏任何人」的精神下，考慮讓台灣為全人類做出有意義的貢獻。（總統府提供）

賴清德總統出訪史瓦帝尼，在當地時間3日出席恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）國宴。恩史瓦帝三世向聯合國發出強烈呼籲，希望在「不遺漏任何人」的精神下，考慮讓台灣為全人類做出有意義的貢獻。

恩史瓦帝三世表示，感謝賴總統蒞臨國際會議中心（ICC），這座特別、先進的建築不僅將吸引各類會議與高峰會在史瓦帝尼舉行，也將吸引來自世界各地的觀光客前來造訪，幾天前啟用後，許多史瓦帝尼人民及訪客陸續前往參觀、欣賞這項成果，此地區也是通過聯合國改革相關宣言的重要地點之一。

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恩史瓦帝三世提到，台灣目前並非聯合國會員，也無法全面參與所有聯合國相關機構。然而，2300萬台灣人民都期盼為人類做出貢獻，在這個充滿挑戰的世界，各國人民更應攜手合作、彼此支持。

恩史瓦帝三世說，聯合國強調「不遺漏任何人」，事實上卻仍有人被排除在外，因此他要為台灣發出強烈呼籲，希望在「不遺漏任何人」的精神下，聯合國未來能考慮讓台灣為全人類做出有意義的貢獻。

恩史瓦帝三世表示，在史瓦帝尼可看到台灣在基礎建設、農業發展、供水系統、鄉村電氣化等方面的貢獻，包括這座國際會議中心，在政府投入大量資金的同時，台灣也積極參與，共同完成這項建設。因此非常高興在此成果完成時，賴總統能親自見證這項成功的實例。

恩史瓦帝三世還說，台灣在半導體、高科技製造、農業與觀光等領域具備強大國際競爭力，盼藉由台灣的經驗引進相關產業，兩國關係能持續深化與成長。

賴清德總統出席恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）國宴。（總統府提供）

賴清德總統出席恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）國宴。（總統府提供）

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