國防部：中共對台演訓趨於常態 去年共3760架次共機擾台

中國解放軍殲-16戰機示意圖。（資料照，國防部提供）

國防部最新書面報告指出，共軍對台聯合演訓趨於常態化，去年共有3760架次共機擾台，並經常假藉執法巡查，企圖形塑「台海內海化」假象，國防部規劃於今年7月編成「濱海作戰指揮部」，並已於今年1月將18縣市後備旅移編陸軍，有效強化地面常後備部隊戰力整合。

立法院外交及國防委員會6日將邀請國防部長顧立雄報告業務概況，並備質詢。

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國防部於最新書面報告中指出，中共持續透過軍事演訓常態化及灰色地帶行動對我施加壓力，企圖破壞台海現狀，不僅威脅我國家安全，也對區域和平與穩定造成衝擊。

中共對台聯合演訓趨於常態化 去年共機擾台3760架次

國防部指出，共軍對台聯合演訓已趨於常態化， 「由演轉戰」風險提高。2024年共軍各型主、輔戰（含無人）機出動達3060餘架次，進出及於我應變區內活動之各型作戰艦共計2470餘艘次；2025年達到3760餘架次，頻繁踰越海峽中線並進入我西南及東部空域，進出及於我應變區內活動之各型作戰艦計2640餘艘次。

國防部表示，除軍事演訓，中共更經常性於外離島禁、限制水域及台海中線周邊，假藉執法巡查，企圖形塑 「台海內海化」假象，否定我國管轄權。

網路資安領域威脅方面，國防部表示，共軍運用網攻部隊與資安威脅手段日益多元，並結合民間駭客組織，從事網路攻防與情報蒐集等行動，企圖透過入侵我關鍵資訊基礎設施及重要產業供應鏈，影響民生經濟運作，甚至癱瘓網路系統，對我國家安全形成嚴峻挑戰。

國防部說明，將持續強化資通安全防護與網路防禦能量，整合軍民資安資源，以降低網路攻擊對國家安全與社會運作的衝擊。

除漢光演習、立即備戰操演外 國防部：今年新增「聯合作戰計畫預演」

針對國軍訓練，國防部表示，為落實聯合作戰訓練，今年除「漢光演習」、「立即備戰操演」及各軍種聯合作戰對抗演習外，4至7月新增「聯合作戰計畫預演」與以實兵方式進行的「聯合防禦操演」等聯戰行動預演，以聯合作戰計畫為基礎，藉由演練過程中不斷檢視指揮與參謀作業、兵科協同與軍種聯合等機制，確認支援與被支援單位間聯合行動，據以降低各項任務風險，增加聯合作戰計畫成功公算。

無人機訓練方面，國防部指出，借鏡俄烏戰爭無人機發展趨勢及作戰經驗，國防部已依作戰需求，配合部隊編裝調整及裝備籌獲期程，訂定無人機訓練政策、對象與階段，並規劃基礎、專長、駐地、基地及後備教育召集訓練與聯合演訓等訓練類型；再由陸軍無人機訓練中心、海軍專長訓練中心、陸戰隊專長訓練中心、空軍航技學院技訓中心等軍種教準部指導專責訓練機構執行準則發展、教育訓練及測考事項，全面提升訓練效能，建構無人機整體作戰能力。

國防部指出，除去年提出的2項特別預算外，今年行政院也提出「強化防衛韌性與不對稱戰力特別條例」草案，盼獲立院支持。為有效強化部隊戰力，結合新式武器獲裝期程，國防部已規劃於今年7月編成「濱海作戰指揮部」，將納入海軍機動雷達、飛彈車組及無人飛行載具，以利進行濱海作戰與近岸防禦任務；另外，為因應全社會防衛韌性、軍民整合與後備戰力權責劃分，國防部已於今年1月將18個縣市後備旅移編陸軍，可有效強化地面常後備部隊戰力整合。

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