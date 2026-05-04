金廈泳渡預定7月登場 地方憂心：還欠「東風」

「金門海上長泳暨金廈泳渡」預定七月登場，今年預計由金門游向廈門。（資料照）

金門縣政府今天宣布，「金門海上長泳暨金廈泳渡」預定7月25日至26日登場，即日起至5月31日受理報名；至於金廈泳渡是否如期舉行？還是和去年一樣取消？地方憂心：恐怕「還欠東風」。副縣長李文良說，一切仍需中央核准，目前只能審慎、樂觀以待。

「仍需中央核准」

李文良說，金門、廈門泳渡一直是兩岸關心的議題，經過去年「一些挑戰（金廈泳渡停辦）」， 今年再舉辦這樣的活動會更謹慎、小心，縣府也跟兩岸業管單位保持密切聯繫，目前得到的回應「都是正面的」，「審慎，相對來講也樂觀」。

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李文良說，金廈泳渡今年是第13屆，如果今年辦、明年第14屆也辦，那就是「一生一世（1314）」希望這個兩岸合辦的活動能一直持續舉辦，讓金門持續扮演兩岸聯繫、橋梁的角色。

地方體育界也憂心，海上長泳能否如期登場？恐怕「還欠東風」；期許兩岸政府都能以海泳2003年創辦宗旨「和平」訴求為考量，攜手協助海泳續辦。

縣府指出，「第23屆金門海上長泳暨第13屆金廈泳渡活動」預定7月25日在習山公園辦理競賽組（1000公尺計時）、休閒組（1000、2000公尺）；岸上有「50公尺農夫競走」、「潛水艇大作戰」等創意趣味競賽。

26日在雙口海邊登場的菁英組就是金廈海域全球華人游泳接力公開賽，由於賽事需要頂尖實力，大會依規範嚴選200位好手，分為男A、B及女子組3組競賽，總獎金約台幣139萬元。選手將從金門縣烈嶼鄉雙口海邊出發，2人1組在中間檳榔嶼換手，接力橫跨長約7000公尺的金廈水域，在廈門椰風寨海灘上岸。

金門體育會理事長歐陽儀雄說，25日在習山公園的海上長泳活動，烈嶼鄉公所配合童玩節規畫園遊會，現場有在地特色風味餐，供泳客及民眾兌換、購買，讓大家游得開心、看得開心、吃得開心。報名可前往「金門海上長泳」臉書粉絲專頁或電洽金門體育會：（082）311148。

副縣長李文良（中）說，一切仍需要中央核准，目前只能審慎、樂觀以待。（記者吳正庭攝）

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