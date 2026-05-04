馬太鞍水患後土石堆「比房子還高」 洪毓祥：堆沙包治標不治本

立法院經濟委員會今赴花蓮光復鄉，考察去年馬太鞍溪水患災後防洪工程進度。（民眾黨提供）

花蓮馬太鞍溪去年923爆發堰塞湖嚴重潰堤，滾滾洪水夾帶泥沙衝入光復鄉，造成19人不幸罹難、5人失聯、157人輕重傷，經濟損失飆破新台幣4億元，農地遭掩蓋難以恢復耕作下，政府提出「購地造林」卻引發鄉民批評滅農，至今未解。對此，立法院經濟委員會今親赴現場，了解災後治水及今年颱風汛期前工程進度；民眾黨立委洪毓祥表示，災後已8個月但重災區仍未復原，且部分地區沙石比房子還高，水來了還是擋不住，要求農業部、經濟部等跨部會加強檢討，儘速提出補強對策。

今年颱風汛期將臨，立法院經濟委員會今前往花蓮光復鄉的災區，由召委洪毓祥親自帶隊考察災後治水防洪工程進度，以及災後特別條例的執行狀況。期間，考察團可見當地居民高舉「還我家園，我要種地、我要生計」、「政府失職無能」、「花蓮交通部改善，奢言觀光」等布條抗議，與其形成對比。

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考察團先是了解現以鋼便橋重建通行的馬太溪橋，而據交通部公路局說明，中央持續以雷達回波監測馬太鞍溪上中下游即時水位，搭配加高加固防禦堤防、規劃加設第二道堤防抵禦衝擊，可望明（2027）年底恢復雙向通車；至於先前遭大水和泥沙嚴重覆蓋的佛祖街周遭重災區，卻發現至今仍堆積大量泥沙土石，就連農地也難逃掩埋、堆高達4-5公尺。召委洪毓祥直言，若光復又下大雨使土石流入排水溝，而工程會只能以「堆疊沙包防洪」的手段治標不治本，徒增當地居民憂心。

台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡質疑，當初立法院協商時，工程會主動提出「農地復育」方向，預算也因此大規模增加、時間拉長，如今政策轉彎，是否有向人民充分溝通說明？民眾黨團也接獲陳情，購地金額過低，造林後等於農地永久被剝奪，擔心影響生計。

對於工程會因重災區覆土逾半公尺，而採「購地後造林」遭居民反彈批「滅農」，洪毓祥質疑，不只大量土方堆積「比房子還高」，政府在災後8個月都還搞不定政策取向、農民賣地價格，要求中央政府負起責任，整合農業部、經濟部及工程會等跨部會資源，加強督導災後復原情形，強調各自為政只會讓災民處境雪上加霜。

馬太鞍水災後8個月，光復鄉境內仍有多處房屋周遭堆滿當時被沖刷下來的大量土石，且無處安放。（民眾黨提供）

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