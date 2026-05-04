中共對台認知作戰、統戰威脅 國防部：已由單點滲透轉為系統性佈建

立法院外交及國防委員會6日將邀請國防部長顧立雄報告業務概況，並備質詢。（資料照）

國防部最新書面報告指出，中共對台認知作戰與統戰威脅，已由單點滲透轉變為系統性佈建，國防部除運用現行機制，由專責單位監控及反制，也將加強跨部會鏈結共同應對，並透過國際戰略溝通，建立與友盟國家在反制認知作戰敘事合作，以有效降低對台影響。

立法院外交及國防委員會6日將邀請國防部長顧立雄報告業務概況，並備質詢。

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國防部指出，中共持續從政治、經濟、軍事及法律等多重面向，精準分眾對我國實施認知作戰，近年更以「舉報懸賞公告」方式，搭配通緝、制裁宣傳操作，企圖製造國人及官兵心理壓力，並操作「疑軍」及「分化友盟」等論述，削弱國內社會互信，動搖我國防衛意志與對外安全合作基礎，形塑有利其統戰敘事之社會氛圍。

國防部：2011年迄今 共偵辦57案國安案件

國防部指出，2011年迄今，國防部與司法機關共同偵辦國安案件計57案，分析其滲透管道，主要鎖定赴中國人、台商、退役軍職等對象，積極建立合作關係，近年更透過網路勾聯接觸官兵，或與在地黑幫、地下錢莊及宮廟團體結合，利誘吸收財務失衡官兵，除脅迫交付機密資訊外，甚至引薦同袍加入組織，對國家安全危害甚鉅。

為有效反制中共認知作戰，國防部說明，已建置大數據輿情系統，針對爭議錯假訊息適時反制，並同步通報事實查核中心、發布新聞；另外，積極結合官兵愛國教育及全民國防教育，製播「識破紅色（中共）陷阱」、「媒體識讀」與「保防及反情報教育」 等節目，強化民眾及官兵媒體識讀能力與敵情意識。

此外，國防部也利用軍民多元傳散管道，擴大宣傳國軍重大演訓成果、新式武器裝備獲裝情形及官兵保衛國家形象等，提升「見軍率」，以凝聚愛國信念，爭取對國防投資的支持，並強化民眾心理韌性；也已訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，強化人員接密資格審查，並落實退（離）職人員赴陸管制，同時與國安及檢調機關建立協作機制，建構「國安共同威脅圖像」，防止境外勢力對我國安全的危害。

國防部指出，中共對台認知作戰與統戰威脅，已由單點滲透轉變為系統性佈建，國防部除運用現行機制，由專責單位監控及反制外，也將加強跨部會鏈結共同應處，並透過國際戰略溝通，建立與友盟國家在反制認知作戰敘事合作，以有效降低對台影響。

防範滲透部分，國防部表示，將持續擴大教育面，建立官兵保防素養及正確認知，透過完善內控機制，降低洩（違）密風險，確保國安。

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