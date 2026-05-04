民進黨台中市長與議員參選人拍形象照 過程輕鬆愉快

民進黨中市長參選人何欣純（前中）與民進黨中市議員參選人拍定裝照。（何欣純提供）

民進黨籍台中市長參選人何欣純於5月1、2日合體台中各區議員參選人拍攝形象照，今（4日）釋出拍攝花絮影片，影片中可見何欣純與議員參選人除著正裝之外，各種風格的造型也入列，攝影師為了緩解各參選人緊張的氣氛，不斷丟出冷笑話，但因為太冷了，何欣純為想問題忘了看鏡頭，甚至笑到消失在鏡頭中，氣氛相當融洽。

距離年底九合一選舉7個月，何欣純與市議員參選人5月開始拍攝形象照，拍攝的動作也不僅限於傳統的形象照風格，展現本次民進黨台中隊創新、活力、不同以往的選戰風格。

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何欣純今天釋出拍攝花絮版，拍攝過程中氣氛十分熱鬧愉悅。攝影師不斷丟出冷笑話。不料冷笑話實在是太冷了，使何欣純只顧著想笑話，卻忘記看鏡頭，甚至拍攝過程中，因為氣氛太過愉快，何欣純笑到消失在鏡頭中，顯示出此次合體議員氣氛之融洽。

除了鏡頭前充滿笑料，鏡頭外各議員也是花招百出，潭、雅、神區域的資深議員蕭隆澤，在現場也充當啦啦隊，不停鼓勵拍攝中的年輕議員要展現最佳笑容，使得此場拍攝除了跨選區、跨派系，更有跨世代議員經驗的傳承。

除了平面的定妝照外，何欣純市政辦新媒體部門更為32位議員參選人，量身訂做32套短影片腳本，內容涵蓋選區特色、區域政見、從政心得等，

何欣純表示，未來合照完成後，將透過不同形式亮相，讓市民看見有決心、有創意、有行動力，更是一支願意為台中大步向前拚創新和改變的台中隊。

民進黨中市長參選人何欣純（前中）與民進黨多位中市議員參選人拍定裝照。（何欣純提供）

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