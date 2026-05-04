那珂街、台南道！路名外交締盟2週年 再訪深化友誼

日本友誼市那珂市拜會台南市政府。（台南市政府提供）

日本那珂市市長先崎光偕議長大和田和男，率訪團今日拜會台南市政府，副市長姜淋煌代表歡迎訪團表示，那珂市為台南友誼市，適逢兩市締盟將屆滿2週年，雙方於會中就教育、文化及物產等議題進行深度交流。

姜淋煌表示，感謝先崎市長多年來致力於維繫兩市因「飛虎將軍」而結下的深刻緣分。去年丹娜絲風災時，那珂市與那珂市議會曾捐款協助台南災後復原，姜淋煌也向訪賓們深表謝意。

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姜淋煌表示，台南市設有「那珂街」，而那珂市亦規畫一條命名為「台南道」的新設道路，在在彰顯兩市深厚的友好情誼，希望未來透過教育、農產等交流，延續兩市友誼。

此外，台南物產豐饒，去年那珂市的學童在營養午餐中品嚐台南鳳梨，獲得學童們高度讚賞。緊接著，台南最負盛名的芒果即將進入盛產期，為讓日本朋友們能更加認識台南農特產品，姜淋煌也邀先﨑市長參加「2026台南國際芒果節」，親自品嚐台南夏日的美好滋味。期待未來兩市有更多物產交流的機會，進而帶動更多台南優質農特產品登上那珂市民的餐桌。

先崎光連續3年來訪並全程參與台江水日活動，此行也特意準備了全中文致詞。先崎光表示，今年是那珂市與台南市締盟2週年，這次與那珂市民一同前來參加台江水日單車活動（全團41名），關於台南學生對環境保育的意識，以及台日間友好的歷史情誼，讓他印象深刻。先崎光期許未來兩市能以學生互動為基礎，持續擴大兩市的交流活動。

那珂市位於日本關東地區茨城縣的中北部，距離東京約100公里。該市為本市安南區飛虎將軍廟主祀神祇杉浦茂峰之母出生地，因而奠定兩市的深厚情誼，並於113年締結為友誼市。

那珂市長先崎光（左）致贈那珂市紀念品給台南市副市長姜淋煌。（台南市政府提供）

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