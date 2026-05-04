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    首頁 > 政治

    季麟連嗆韓國瑜「已翻頁」？趙少康：這頁沒那麼好翻

    2026/05/04 16:41 記者林欣漢／台北報導
    趙少康受訪回應軍購議題。（記者陳逸寬攝）

    趙少康受訪回應軍購議題。（記者陳逸寬攝）

    國民黨內對軍購案金額意見分歧，國民黨副主席季麟連上週在中常會上開嗆開除立法院長韓國瑜黨籍，國民黨主席鄭麗文今日表示，事後有致電韓國瑜說明，季麟連情感太豐沛，此事已經翻頁，「韓院長有這麼脆弱？」對此，前中廣董事長趙少康表示，這跟脆不脆弱無關，很堅強就能羞辱他嗎？兩回事怎能混在一起，這頁沒那麼好翻。

    趙少康說，韓國瑜本來就很堅強不脆弱，但可以這樣就公然罵人、說人賣黨求榮嗎？不可以的，任何事情都有是非、原則在。韓堅不堅強跟季麟連講他有沒有賣黨求榮是兩回事，怎能混在一起？是有人在後面慫恿季麟連去罵韓的嗎？總要有個道理，誰去慫恿季麟連去罵韓國瑜的，把這個人找出來，你罵人家後就翻頁了，這麼容易法院就可以關門了，有這麼容易，罵人、騙人、殺人通通都可以翻頁，這個頁有這麼好翻嗎？

    對於鄭麗文稱事前對季麟連的發言內容不知情，趙少康表示，他不知道鄭麗文知不知道，的確以前的慣例是主席講完話媒體就走了，那天是把媒體留下來就很奇怪，照理講主席應該要問問副主席要講什麼，以前副主席都不講話的，這樣的關鍵敏感時刻，副主席講話也代表黨，應該要了解一下才對。

    至於是否認為國民黨要懲處季麟連？趙少康說，每個人都有情感，不能說罵人就叫情感豐沛，那殺人也可以說情感豐沛，一時衝動跟情感豐沛是兩回事，季副主席到現在都還沒道歉，「不回應、不道歉、不處分、不下台，四不」，你真的覺得這樣子對，那就堅持就好，誰也勉強不了誰，大家自己做決定，自己為後果來承擔就這樣。

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