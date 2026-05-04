籲侯友宜、盧秀燕站出來 王定宇：若軍購拖過川習會 滿足的是習近平

民進黨立委王定宇。（資料照）

立法院長韓國瑜6日將針對軍購條例召集朝野黨團第4次協商，國民黨主席鄭麗文今宣稱，黨團多數是堅持黨版的「3800億元+N」，要改成8千億的從來都是少數意見。民進黨國防外交委員會立委王定宇今點名新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等政治領袖，呼籲國民黨大咖發揮影響力，讓藍委支持政院版8年1.25兆軍購，若拖到「川習會」後，付出的代價是台灣。

國民黨團明將召開黨團大會，傳出多數支持8千億的藍委，不排除明日在會中上發動表決投票；不過，鄭麗文卻再次喊話，黨團多數是堅持黨版的「3800億元+N」，從來沒有動搖過，要改成8千億的從來都是少數意見，「但是我們很尊重少數意見，讓他們充分表達」。

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對此，王定宇接受本報訪問時表示，如果國民黨不是在打假球、演雙簧，刻意要拖到「川習會」後，就請國民黨這些所謂的大咖發揮影響力，不要只是說，「你們旗下的立委要做出動作來，否則拖到川習會後，付出的代價是台灣，而唯一滿足需求的是習近平，不曉得這樣的國會到底是在為誰服務。」

王定宇續指，不管是8000億或者是3800億，跟政院版8年1.25兆完整的規劃，差距還很大，縱使如此，也希望盡快能夠通過相當數額的國防特別預算。很遺憾，國民黨到仍在內部吵吵鬧鬧，完全看不見國家大義。

他提及，有一些國民黨的意見領袖也表態支持行政院版，像新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕則說過1兆，這些國民黨重要的政治領袖說的話，就要有實踐的能力，請他們發揮影響力，讓國民黨的立委支持這一個1.25兆的特別預算條例。

王定宇示警，如果國民黨團明天又議而不決，接下來就拖過川習會，那變數會增加非常多，而付出代價的就是台灣的安全需求。目前為止，民進黨團無法評估，國民黨是在內部唱雙簧，要拖過川習會，還是真的想要通過重要的預算。

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