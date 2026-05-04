北市「安鼠之亂」延燒 新北議員翁震州促新北市府做投藥衛教宣導

台北市鼠患問題近期引發高度關注，民進黨新北市議員翁震州（右）今在議會促新北市府研議以圖卡方式跟民眾做投藥相關衛教宣導。（記者黃政嘉攝）

台北市鼠患問題近期引發高度關注，民進黨新北市議員翁震州今日（4）在議會質詢，若新北市以物理方式都不能解決鼠患，投藥的標準程序為何？環保局長程大維回應，公共場域投藥時，按中央規定，一定要有告示；翁震州促市府研議以圖卡方式跟民眾做衛教宣導，當民眾不小心誤觸用藥時，能了解緊急處理機制跟怎麼判斷身體狀況跟處理方式。

翁震州表示，現在網路出現鼠患分布地圖，一月至今，產生鼠患這麼多的原因市府有掌握了嗎？環保局長程大維表示，原則上，鼠患地點不外乎屬於夜市、後巷等等，而對於是否與都更、危老重建等等因素有關？程大維說，有跟學界問過，目前也沒有明確答案。

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翁震州問，台北市目前有做投藥，新北市的投藥SOP為何？因為土城公園，也傳有流浪貓不小心誤食而導致死亡的情形。

程大維說，新北市以物理防治為主，減少食物來源，把環境清理乾淨，把下水道通乾淨，民眾如果發現家裡有老鼠出現時，可以跟清潔隊索取老鼠藥，公共場域投藥時，按照中央規定，一定要有告示。

此外，程大維說，中央有提一個論點，是不是鼓勵民眾把廚餘水瀝乾而導致鼠患問題，短時間是否能從這樣的監測去獲得所謂的關聯性，還沒有一個很明確的答案。至於翁震州關切用藥會不會有環境荷爾蒙的問題？程大維說目前從藥劑警示來看，大部分是針對寵物可能會有一些影響。

翁震州表示，當民眾不小心誤食或誤觸到這些用藥的時候，緊急處理機制跟怎麼判斷身體狀況跟處理方式，請市府研議以圖卡方式跟民眾做衛教宣導。

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