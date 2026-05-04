民眾黨內再互打！ 莊貽量怒槓黨中央 張育萌：國昌關燈手又發威

前民眾黨高市黨部主委莊貽量（中）。（記者王榮祥翻攝）

民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量今（4）日召開記者會，針對原本預告揭露「黑箱金流」的採訪通知改口稱是「小編誤發」，隨即卻投下連環震撼彈，指控其座車遭安裝GPS追蹤器，懷疑是黨內高層為阻止他參選市議員所設下的「陰謀」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌諷刺，黨主席黃國昌不愧是「職業關燈手」，只會搞小圈圈空降並擠掉在地戰將，老黨員紛紛出走，民眾黨離泡沫化已不遠。

張育萌今天在臉書發文表示，連假第一天，代表民眾黨參選高雄市議員的莊貽量，拿著一個髒兮兮的GPS追蹤器，爆料自己的車後輪板金處被裝追蹤器。然而，不到3天，又爆發案外案。警方通知「關係人」到案說明，這位「關係人」否認裝追蹤器，卻向媒體揭露，莊貽量跟他借60萬，說要用在公車站牌廣告，急著周轉。

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張育萌續指，沒想到要還錢的時候，要聯絡莊貽量卻找不到人。這位「關係人」批評，「借錢還錢本來就是基本的事」，莊貽量不還錢，還報警告他恐嚇、妨害秘密，現在他也被追著要債，快要活不下去。

張育萌直呼，到這邊，已經有夠扯了，故事直接超展開。今天中午，莊貽量發採訪通知，直接接受聯訪。剛開始，莊貽量先對媒體解釋，因為民眾黨資源少，朋友介紹自己找到這位可以借錢的人，本來說好兩、三個月可以周轉，後來變成大概只有7天，「現場瞭解就是高利貸」，所以他們現場就想離開，可是「對方說已經跟上面主管講好了，沒辦法調整」。

張育萌接著說，高利貸的事還解釋不清楚，記者們霧裡看花。話鋒一轉，莊貽量突然砲打黨中央。莊貽量說，總統大選時，他就說想排進不分區，並稱黨內高層有好幾個說沒問題，叫他就先盡量協助黨內競選，其中包括「資源幫忙」。莊出錢出力，結果他最後沒在不分區安全名單內，反而被排在第20名，比陳智菡還後面，就算用兩年條款，都不可能輪到他。

張育萌說，現在莊貽量已經不管不分區了，他說「昨天整晚沒睡覺」，因為四、五個月前到地方黨部登記參選左營、楠梓的市議員，結果至今中央都遲遲不給答案。更糟的是，「聽說這兩天又要跨過海選機制，用徵召的方式」，所以他指控，「整串包含我車子的追蹤器，好像是陰謀的感覺」，就是要知道他去哪，或抓他小辮子。莊貽量連續講兩次，「就是不讓我選啦」。

張育萌強調，民眾黨網內互打正式開始。莊貽量批評，現在整個高雄只提名一個叫林于凱，就是之前時代力量的，「跟黨主席黃國昌也有些淵源」，但地方黨部也不知怎麼跟中央溝通，所以莊貽量宣布，就算最後脫黨，用無黨籍也要參選到底。

張育萌補充，莊貽量直接講出大實話，「這個黨已經偏離核心價值」，因為藍白合根本只是口號，大家要搶糧搶草、搶里長的支持，「根本不可能藍白合」，為什麼民眾黨要配合國民黨？莊貽量認為「柯主席應該要回歸領導」，因為民眾黨本來就是討厭藍綠才會支持，他直接說，新北沒有民眾黨候選人，「支持者可能會投給蘇巧慧」。

張育萌嘲諷，不愧是職業關燈手黃國昌，又在發威了。這個黨在國昌老師的英明領導下，整天搞小圈圈空降，擠掉在地經營的戰將，老黨員不是被開除就是脫黨，離泡沫化實在不遠了。

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