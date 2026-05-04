莊貽量本要爆料黨高層不分區黑箱卻改口 白營回應了！

莊貽量4日接受採訪。（記者許麗娟攝）

民眾黨內鬥風暴持續延燒，前民眾黨高市黨部主委莊貽量今天（4日）突發採訪通知，稱要爆料黨內不分區立委名單有「金流介入、利益交換、黑箱決策」，沒想到現場卻又改口稱是「小編誤發」。對此，白營發言人張彤表示，對於少數黨內同志因為對提名作業不服就發表攻擊黨的不實言論，深感不以為然。

九合一大選腳步將近，民眾黨目前在高雄市僅宣布提名前議員林于凱參選三民區議員。有意爭取左楠區議員提名的莊貽量，今天中午突發採通，自爆曾透過南部重量級人士牽線接觸中央具影響力人士，但對方明確提出需支付一筆高額資金，承諾可「安排進入不分區安全名單」。但這段訊息剛發出沒多久就收回，但媒體都相當關心他會爆破什麼勁爆內容。

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不過莊貽量下午表示，當時自己想進不分區名單，黨內高層也說沒問題，他自認已經盡量幫忙黨部運作及提供資源，但最後還是沒有在安全名單。至於有沒有被要求先交保證金換取立委大位這回事？莊貽量聲稱那是「小編誤發」，他給的錢是資助黨部運作選舉的經費，只有幾萬元。

另外，莊貽量也直言自己對黨中央的提名作業不滿，他在民眾黨多年，在左楠也深耕很久，他幾個月前就向黨部登記參選左楠區議員，但黨中央遲遲沒給答案，目前也就與主席黃國昌有關係的林于凱獲得提名，質疑只有昌系人馬才會受到關照。莊貽量還撂話，若黨中央持續冷處理，不排除退黨參選，「就算用無黨籍去選，我也會參選到底！」

綜合媒體報導，民眾黨發言人張彤回應稱，黨針對年底大選的提名作業，皆依中央委員會及選舉決策委員會制度進行，對於少數同志因為提名作為不符合自己的意思，就對外發表攻擊黨的不實言論，深感不以為然。

張彤強調，民眾黨提名制度沒有人可享特權，有沒有任何人應該被優先提名，黨內不可能接受威脅恐嚇而改變原則。

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