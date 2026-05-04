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    首頁 > 政治

    德國代表讚台灣新聞自由亞洲第一 示警中俄利用新聞自由分化民主社會

    2026/05/04 16:33 記者黃靖媗／台北報導
    德國駐台代表狄嘉信特別於社群媒體分享無國界記者組織（RSF）近期發布的各國新聞自由調查報告（World Press Freedom Index），並指出，台灣在位居第28名，是亞洲新聞自由度第一。（圖擷取自German Institute Taipei德國在台協會臉書）

    德國駐台代表狄嘉信特別於社群媒體分享無國界記者組織（RSF）近期發布的各國新聞自由調查報告（World Press Freedom Index），並指出，台灣在位居第28名，是亞洲新聞自由度第一。（圖擷取自German Institute Taipei德國在台協會臉書）

    昨（3）日為世界新聞自由日，德國駐台代表狄嘉信（Karsten Tietz）特別於社群媒體分享無國界記者組織（RSF）近期發布的各國新聞自由調查報告（World Press Freedom Index）。狄嘉信指出，台灣在位居第28名，是亞洲新聞自由度第一，中國、俄羅斯等排名末段的國家，卻試圖利用前段國家的新聞自由，散播假新聞，分化前段班國家的社會。

    狄嘉信於德國在台協會發布的影片中表示，新聞自由調查報告中，排名靠前者多為歐洲國家，其中德國排第14名，台灣則位居第28名，是亞洲新聞自由度排名第一。排名的末段則是俄羅斯、伊朗、中國、北韓等國，代表這些國家幾乎沒有新聞自由，並為其人民建立資訊防火牆，隔離於其他社會的資訊。

    狄嘉信指出，真正值得注意的是，這些排名末段的國家，卻試圖利用排名前段國家的新聞自由，散播假新聞與分裂性敘事，來影響前段班國家的政治討論，並分化社會。

    狄嘉信表示，歐洲各國與德國始終致力於維護新聞自由，但同時也必須保持警覺，避免他國利用我們的新聞自由，並確保我們的社會能夠防範假訊息的影響。

    歐盟對外事務部（EEAS）昨日也透過臉書指出，新聞自由對民主社會至關重要；假訊息與威嚇持續破壞新聞獨立性與公眾知的權利，歐盟會持續捍衛世界各地的新聞自由。

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