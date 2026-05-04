法眼明察獎出爐！公訴組3檢首奪金 他曾反擊柯文哲「檢察官不邪惡」圈粉無數

左起分別為檢察官廖彥鈞、法務部長鄭銘謙、新北檢檢察官郭智安，以及台中地檢署檢察官張凱傑。（記者劉詠韻攝）

法務部今頒發堪稱檢察界「奧斯卡」法眼明察獎，本屆首度有3名公訴檢察官獲獎，包含偵辦京華城案中，以「檢察官不邪惡」回應柯文哲而在網路爆紅的帥檢廖彥鈞、堪稱國民法官權威的新北地檢署檢察官郭智安，以及台中地檢署檢察官張凱傑。此外，曾獲法務部模範公務人員的北檢檢察官高文政今再奪得法眼明察獎，寫下罕見的雙重榮耀紀錄。

面對國民法官新制，台北地檢署廖彥鈞（55期）、新北檢郭智安（55期）及台中地檢署張凱傑（47期）3名檢察官，分別在性侵殺人與科技辦案中樹立典範。其中，郭智安在國民法官領域深耕已久，堪稱該領域之權威；他與廖、張兩位檢察官過去在法庭上運用生動的詰問技巧，輔以數百張視覺化投影片重構犯罪現場與因果關係，成功說服國民法官法庭，讓司法審判在確保專業性的同時，更能貼近社會公義與人民期待。

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北檢肅黑金專組檢察官高文政（48期），過去曾偵辦「小英男孩」前經濟部綠能推動中心副執行長鄭亦麟貪污等案，本次獲獎事蹟則是他在處理中共國安廳吸收台人刺探藏人機密的國安案件中，歷經6年長期佈線與蒐證，成功破獲不法組織，對維護國家安全貢獻卓越，再展其細膩辦案的「法眼」功力。

新北檢檢察官陳香君（52期）偵辦詐欺案件時，憑藉高度敏銳度察覺異樣，進而破獲士林分局警員貪瀆案；屏東地檢署楊士逸檢察官（54期）則在打擊詐騙集團時向上溯源查獲首腦，並主動查扣洗錢工具並變現償還被害人，將柔性司法與實質補償融入辦案過程，成為維護治安的優秀楷模。

南投地檢署吳慧文檢察官（61期），偵辦南投地區國小棒球教練妨害性自主案件，接獲線報時離最初案發將近20年，迅速調查並擴大偵辦，查明22位被害人受害事實，為弱勢發聲。

屏東地檢署楊士逸檢察官（54期）偵辦詐欺案件，擴大分析事證，溯源查獲幕後集團首腦，主動查扣不法所得與洗錢工具，變現償還被害人，為守護社會治安優秀楷模。

左起分別屏東地檢署楊士逸檢察官、南投地檢署吳慧文檢察官、法務部長鄭銘謙、北檢檢察官高文政及新北檢檢察官陳香君。（記者劉詠韻攝）

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