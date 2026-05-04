竹市衛生局約用人員上班戴耳機影響公務 遭爆有長官撐腰護短

新竹市衛生局被爆約用人員上班戴耳機影響公務卻沒事。（讀者提供）

新竹市有讀者投訴指稱，衛生局有約用人員長期上班怠惰、影響公務，但單位主管、人事主管及長官都放任未予以懲處，經反映後，衛生局居然4月29日以程序性方式表達終止回覆，質疑衛生局在事實與責任尚待釐清之際，竟停止回應相關爭議，恐有中止監督、迴避責任情形。

讀者投訴稱有關衛生局員工的加班費、差旅費及代墊款曾數次被該名約用人員積壓2個月未付款，影響公務運作，因其個人疏失，除浪費行政資源，也讓機關名譽嚴重受損。且該員上班悠哉，機不離耳，整天在辦公室帶著耳機，佯裝很忙。但其長官對其影響公務的行為僅以「關懷輔導」及口頭提醒處理，未見查核紀錄或實質懲處，讓其他公務員心生不滿，認為該員背後有長官撐腰護短，也質疑長官不監督是粉飾太平。

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衛生局表示，針對近日匿名陳情人多次反映局內特定同仁及內部作業流程等相關議題，都已依相關規定審慎處理並多次予以回應，相關事項已獲妥適處理。並由單位主管啟動關懷輔導及必要管理措施，強化差勤管理與工作紀律；有關陳情人所稱衛生局停止溝通一事，因已針對重複或已回應的事項，依規定採整體性說明方式處理，並無停止受理情形，未來會持續檢視內部管理與作業流程，精進各項制度順利運作。

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