強化高雄藍營空戰能量 立委陳菁徽為國民黨民代幕僚授課

立委陳菁徽為國民黨高雄民代幕僚授課。（國民黨團提供）

國民黨高市議會黨團今邀立委陳菁徽與萊爾校長團隊，為高雄藍營民代幕僚授課，從拍攝心法到案例解析，為幕僚團隊挹注網路社群戰力。

國民黨高市議員李雅芬主辦、國民黨高市議會黨團協辦的「民代幕僚空戰培訓營」，今在議會國民黨團舉行，特別邀請出身高雄的立委陳菁徽，及國民黨前新媒體部主任、「萊爾校長」團隊創造者阿祐南下授課。

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在網路社群上擁有高流量的立委陳菁徽，先從短影音心法談起，協助幕僚為候選人建立面對鏡頭的正確心態，詳細解析如何在黃金三秒內緊緊抓住觀眾眼球。

如何讓嚴肅政策更接地氣，陳菁徽也特別強調內容必須淺白有料，指導幕僚運用簡單易懂的邏輯來轉譯複雜資訊，讓每支影片都具備爆發的流量潛力。

知名爆紅政治IP「萊爾校長」的幕後推手、國民黨前新媒體部主任阿祐，則以自身豐富的新媒體操盤經驗，分享如何從零打造具備擴散力的短影音，以及在瞬息萬變的網路戰場中，利用創意與反差感精準打擊，讓政策宣導真正打進網路鄉民心中。

高市議會國民黨團總召黃香菽表示，南部幕僚多專注基層組織經營與服務，非常感謝兩位講師分享寶貴實務經驗，讓幕僚群能有不同的思維視角與實戰經驗。

李雅芬指出，現代選戰已全面進入陸空並進時代，空戰傳播力往往能帶動基層陸戰的氣勢，希望能將最新的網路作戰思維帶入，成為選舉戰場最堅實的戰力。

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