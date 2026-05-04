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    首頁 > 政治

    遭控惡意拖欠60萬 民眾黨前高雄市主委莊貽量否認卻回偵查不公開

    2026/05/04 15:31 記者許麗娟／高雄報導
    前民眾黨高雄市黨部主委莊貽量稱原本借款對方稱可提供2、3個月，但才1星期就被追討，才得知對方是高利貸。（記者許麗娟攝）

    前民眾黨高雄市黨部主委莊貽量稱原本借款對方稱可提供2、3個月，但才1星期就被追討，才得知對方是高利貸。（記者許麗娟攝）

    前民眾黨高雄市黨部主委莊貽量轎車追蹤器事件持續延燒，今（4）日遭指控借60萬元不還，莊貽量下午出面說明，但他指稱原本只是因選舉向對方周轉，才1星期就被追討，當下才知道對方是高利貸，但對金額數目卻稱偵查不公開。

    外傳莊貽量疑似在銀行處理本票跳票的事情，走出銀行門口遭人押上車，對於債務問題，今天也傳出，有相關人接受媒體報導指莊貽量日前跟他借款60萬元，說要用在公車站牌廣告，當時強調廠商急著收款，只是短期周轉，幾天後就會歸還，沒想到時間到了卻遲遲沒有還錢。

    對此，莊貽量駁斥稱媒體報導內容是不正確的論述，指因為民眾黨資源較少，選舉需自備糧草，才透過朋友找到對方借款，對方原先稱可2、3個月提供周轉使用，後來變成1個星期，現場調解才發現對方是高利貸，發現不妥想離開，但對方指已與上面主管講好，無法調整，隨後車子一開就走。但被追問實際借貸金額，莊稱警方偵查不公開。

    至於車輛遭裝追蹤器的部分，莊貽量說，警方還在調查，GPS裡的檔案他已交由警方調閱。

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