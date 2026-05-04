鄭麗文稱挺8000億版藍委是少數 趙少康：這幾天為何強力動員施壓？

前中廣董事長趙少康。（資料照）

國民黨內對軍購案金額意見分歧，上週朝野協商國防特別條例草案三度破局，立法院長韓國瑜6日將再召集朝野黨團第四次協商，國民黨團預計明（5日）再召開黨團大會，凝聚共識。國民黨主席鄭麗文上午表示，她的軍購立場從來沒有改變過，且黨團多數支持黨版「3800億元+N」，從來沒有動搖過，要改成8000億的從來都是少數意見，國民黨很尊重少數意見，讓大家充分表達。至於黨版是否一定要執行？鄭麗文說：「當然，開什麼玩笑」，「如果大家有壓力，就把這個鍋甩給我，我來頂住這個壓力」。

對此，前中廣董事長趙少康下午受訪表示，如果是這樣，那國民黨團傅崐萁在4月29日開會時表決就結束了，為什麼要拖，那天記者也很多，裡面參加的委員也很多，贊成哪一個的案子多，問一下就知道了。如果真的是贊成8000億的多，這幾天國民黨就不用強力動員找黃復興打電話，到處跟黨籍立委施壓，順勢而為，明天根本不需要動員就一定會通過。

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趙少康說，國民黨有不同意見很正常，沒有政治表決以前大家都可以有不同意見，將來還要跟民眾黨協商，難道不用把民眾黨的意見納進來嗎？所以有不同意見有什麼了不起嗎？怎麼看的這麼嚴重，國民黨現在怎麼變成這樣。

至於是否認為黨團應該表決，趙少康表示，如果最後有兩種不同的意見，當然還是表決，如果有不同意見還是要提出有哪種意見，在國會表決很正常，黨團表決有甚麼了不起，但如果真的是當天只有一種意見，明天就不需要開會了，一種意見提出來就好了，「我覺得不需要為了面子講這些話，講這些話沒有什麼意思，鄭麗文是黨主席，要怎麼做就怎麼做，我也祝福她」。

對於鄭麗文稱國民黨很尊重少數意見，讓大家充分表達。趙少康說，她認為這樣尊重的話，就算尊重。台灣本來就是言論自由的地方，如果真的沒其他意見，過了就是，會不會有後遺症、會不會影響選舉，是他們自己要負責的。

至於是否黨團自主名存實亡，趙少康直言，傅崐萁可能想接江啟臣當副院長，所以傅現在很配合黨中央，「我也祝福傅崐萁啦，政治沒有那麼複雜，也沒有那麼隱晦，一眼大家都看得出來每個人在想甚麼，都很清楚的啦」。

趙少康強調，怎麼樣是對台灣好、對國民黨好，又能被接受，這是藍委們要好好考慮的，「當然他們很為難我也知道，大家知道黃復興有一定的票不能得罪，又怕得罪本土票、又怕得罪黃復興，所以藍委們是有苦難言」。

趙少康說，特別是要選縣市長的藍委，國民黨應該去問他們的意見，而不是說他們都贊成黨版，一個個請來問問看，看他們的意見是如何，謙虛一點，因為最重要的是年底選舉要選贏，選不贏什麼都沒有，也許對某些個人是好的，但是對整體的國民黨是不好的，也許對某些比較強烈的黨員的主張能滿足，但是對絕大多數的黨員、選民，他們的意願、需要，國民黨必須要去考量，這是最重要的。

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