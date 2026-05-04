吳宗憲贏過陳琬惠征戰宜縣長 柯文哲：要突破藍綠輪流執政不容易

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（右）今日上午與國民黨參選人吳宗憲一同出席記者會，公布「藍白合」初選民調結果。（記者王藝菘攝）

國民黨、民眾黨今（4）公布宜蘭縣長初選民調結果，最終由藍營參選人吳宗憲贏過民眾黨參選人陳琬惠，確定代表在野投入宜縣長選戰。對此，民眾黨前主席柯文哲除感謝陳琬惠付出，也恭喜國民黨吳宗憲委員的勝出，直言要在「民主聖地」打破藍綠輪流執政並不容易，更喊話兩黨繼續一起努力，讓宜蘭變更好。

柯文哲今午在臉書發文表示，他要對陳琬惠的辛勞努力致上萬分的感謝。琬惠這幾年在宜蘭的付出，相信宜蘭鄉親都看在眼裡，感受在心裡。柯直言，「宜蘭是台灣的民主聖地，多年來是藍綠輪流執政，要在地方勢力當中突圍，讓台灣民眾黨的種子落地生根，是多麼不容易的事」。但陳琬惠從2022年首次投入宜蘭縣長選舉到現在，她都沒有離開宜蘭，真正在宜蘭紮根，傾聽在地鄉親的聲音，認真處理他們的民生問題。

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柯文哲回想，四月底，他陪著陳琬惠在宜蘭密集掃街四天，從市場、夜市、車隊掃街，他們和鄉親們熱忱問候，也深入了解鄉親們的需求。他們看到宜蘭鄉親對交通壅塞、醫療缺口、產業轉型都有深深期待。琬惠認真研究這些問題，把她對宜蘭長年的觀察了解，轉化成可執行的政策。

柯文哲強調，雖然琬惠沒有勝出這次初選，但她依舊贏得宜蘭鄉親的信任，也為台灣民眾黨在宜蘭打下了最堅實的基礎。今天在野整合推出最優秀人選，期望能讓宜蘭能變得更好，大家繼續努力。

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