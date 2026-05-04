民進黨宜蘭縣長參選人林國漳推治水藍圖 承諾增設10座抽水站

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳發表治水藍圖，承諾增設10座抽水站。（記者江志雄攝）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天（4日）發表「宜蘭勁水大縣章」治水政見，提出山、海、平原全流域治水及布建7大水資源處理系統雙策略，承諾增設10座抽水站，並在8年內新增8萬個污水接管家戶，將污水接管率從現在的34％提升到75％。

林國漳指出，山、海、平原全流域治水，治水範圍從山林源頭到海洋終點，形同河川全流域治理，計畫增設溪洲、廍後、壯東、新社、社頭、武淵、武罕、珍珠、大閘門、新馬共10座抽水站，以最小面積、最快退水、最高安全，作為水患治理原則。

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布建7大水資源處理系統方面，宜蘭縣目前污水接管家戶6萬6648戶，未來要新增8萬戶，達到14萬6648戶，接管率從34％增至75％。

另外，為因應龐大的污水處理需求，林國漳力推「水資源中心2+5」計畫，要擴建宜蘭與羅東水資源中心，同時新增頭城、礁溪、三星、蘇澳及南澳系統，布建為7大水資源處理系統。

針對宜蘭水環境，林國漳擬定民生、工業、農業用水全處理的水質淨化策略，透過布建7大水資源處理系統、提升家戶污水接管率、灌排分離與嚴格管理，將宜蘭縣河川污染指標（RPI），在8年內降到2以下，符合稍受或未受污染標準，讓水資源獲得永續利用。

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