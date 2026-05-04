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    首頁 > 政治

    網路媒體專訪 李四川：興建蘆社大橋連結雙北AI產業

    2026/05/04 14:49 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川要打造蘆社大橋，連結雙北AI產業。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川要打造蘆社大橋，連結雙北AI產業。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川4日接受網路媒體匯流新聞網「大家來開匯」專訪，提到對未來新北市的發展願景，他希望能打造新北市連結台北市成為AI科技城市，他離開台北市副市長職務前，除了將輝達留在北士科，還規劃要興建蘆社大橋，將來從士林可以通到社子島，再經由蘆社大橋通往蘆洲，再到板橋、土城，連結鴻海等科技園區，打造AI產業廊帶。

    李四川指出，未來到輝達上班的民眾，新北市民至少會占7成，因此為雙北建設30分鐘內可抵達的交通路徑很重要，他規劃蘆社大橋能連結社子島與新北市蘆洲，除了可通行輕軌，也可透過台64線和台65線，連結板橋、土城，讓雙北成為AI產業重鎮。

    對於外傳民進黨正在蒐集李四川以往的工程建設弊端資料，李四川說，他是做工程的人，不會擔心自己做過的工程被挑戰和檢驗，但是他無法接受用抹黑造謠方式攻擊，像是他才參選兩個月，就被綠營網路側翼AI抹黑成黑道，他希望自己與對手蘇巧慧，能夠進行一場君子之爭，如果蘇巧慧沒有授意，那就和他一起譴責。

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