AIT高雄分處長張子霖榮調 獲頒澎湖縣榮譽縣民證

澎湖縣副縣長林皆興，頒贈澎湖縣榮譽縣民證給AIT美國在台協會高雄分處長張子霖。（澎湖縣政府提供）

美國在台協會高雄分處長張子霖任期將屆滿離任，今（4）日特地跨海抵澎前往澎湖縣政府，向代行視事的副縣長林皆興辭行，雙方就全球氣候變遷、澎湖地方發展、城市治理、觀光文化、醫療衛生及在地產業等議題進行深入交流，同時張也拜會議長陳毓仁、參議洪棟霖辭行。

林皆興代表澎湖縣政府頒贈榮譽縣民證，感謝張處長任內積極推動各項交流合作，特別是以英語說故事的方式與學童互動，啟發孩子對語言學習的興趣，拓展國際視野；同時透過多元交流深化台美關係，也讓更多國際友人認識澎湖獨特的文化底蘊與歷史風貌，提升地方文化認同。

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林皆興表示，張處長任內對澎湖的關心與支持有目共睹，對於其即將離任深感不捨，並致上誠摯祝福，也期盼張處長未來有機會再訪這片充滿人情味的海島。其實澎湖近年來國中小學外籍英語師資，都是透過美國在台協會高雄分處引薦，對於澎湖國際化貢獻良多。

至於外界關心美國在台軍事部署，包括顧問團駐澎、武器售台等敏感國防議題，張子霖則三緘其口，並未對外發表意見，只是表示抵澎純粹是辭行之旅。

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