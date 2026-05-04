獨家》陸委會揚言法辦「媚中」呂禮詩 退輔會「這理由」建議國防部出手

退役少校呂禮詩日前在中國青島參觀解放軍艦接受中媒訪問時聲稱：「看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全！」（圖擷取自中共官媒）

退役少校、前艦長呂禮詩登上解放軍艦誇「祖國強大」，涉與中共黨政軍有合作行為，陸委會上週表明將依兩岸條例展開調查。據透露，主管機關將請呂禮詩到案說明，但該案要由國軍退除役官兵輔導委員會或國防部展開調查，兩個單位還在牽扯中；退輔會主張呂禮詩具後備軍人身分，應該要由國防部進行調查，而非退輔會。

呂禮詩「媚中」言行不斷，去年參加中共九三閱兵，日前在中國青島參觀解放軍艦接受中媒訪問時聲稱：「看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全！」

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知情官員受訪表示，呂禮詩參加解放軍活動，相關行為涉違反兩岸人民關係條例第33條之1，無論主管機關是退輔會或國防部，目前兩個單位還在牽扯中，但不管怎樣都會請呂禮詩親自來說明。

官員指出，如果呂禮詩不來說明，那是他的選擇，政府相關單位會就收集到的資訊，例如呂禮詩跟解放軍之間或與中共黨政軍的合作行為，做出相關的處置。

官員強調，兩岸條例明定，未經政府同意，不得與中共黨政軍有任何形式的合作行為。呂禮詩做出有損國家尊嚴、打擊民心士氣的事，政府查處後一定會採取必要作為。

關於行政調查程序，官員說明，若最後主管機關是退輔會，就會由退輔會發文給呂禮詩。但退輔會主張呂禮詩仍有後備軍人的資格，後備軍人主管機關是國防部，認為應該由國防部接手，所以這部分還在牽扯中。

他批評，中共邀呂禮詩去參觀軍艦，呂大讚解放軍強大，多家中共官媒轉發呂禮詩所講的話，簡單講就是配合中共宣傳，主管機關會來查處。

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