議員質詢嘉義藝術節結合皮克敏狀況多 黃敏惠扯到嘉市需要輕軌

嘉市議員顏翎熹（右）今天總質詢時，一度與市長黃敏惠擦出火花（左）。（記者丁偉杰攝）

嘉市議員顏翎熹今天總質詢時，一度與市長黃敏惠擦出火花。顏針對嘉義藝術節結合人氣手遊皮克敏在勞動節連假登場，伴隨交通壅塞與各種狀況不斷，引發玩家「皮友」正反兩極評價，直言「議會的提醒根本沒有被當一回事」，批市府「管理失靈」。黃答詢時脫口，將話題扯到嘉市需要輕軌，顏認為黃扯遠了，雙方一度你來我往，也讓現場氣氛僵持。

顏翎熹今質詢秀出簡報，指她在3月臨時會及4月28日定期會質詢時，針對活動帶來大量人潮，需提前規劃動線、導引與整體準備事宜，已提醒過市府兩次，市府當場及會後卻無法給出具體答案，「活動期間有很多狀況，不是意外，而是管理失靈」。

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顏翎熹以「皮友」玩家角度，舉出活動首日7大狀況，包括贈品發放規則不一、排隊動線混亂；違停嚴重、人車爭道（尤其嘉義文學館周邊）；高鐵到市區接駁班次間隔過長；活動周邊施工未調整，存在工安疑慮；人潮集中導致部分景點網路嚴重卡頓；景點安排未到位，實驗木場假日未開放且無說明，美術館未引導至入口，人潮在路邊就離去；住宿價格大幅上升。

黃敏惠回應說，藝術節與皮克敏跨界合作，這是首次新嚐試，因執行面向廣，不足地方，市府會再提升再檢討，真實面對問題，感謝顏議員提醒。

黃敏惠強調，嘉市是一個適合實驗與實踐的城市，鼓勵同仁創新嘗試，每次重大活動前，跨局處整合討論，針對活動首日不滿意，很快整合進行改善。

顏翎熹連珠炮質問市府，「在已有提醒情況下，為什麼第一天仍然出現這麼多問題？」「如果市府事前真的有檢討、有調整，為什麼這些準備完全沒有反映在現場？」

黃敏惠答詢時，稱許活動空前熱鬧，提升嘉市能見度，文化局長謝育哲活動3天都有到現場，「變紅又曬黑了」，黃一度脫口將話題扯到嘉市需要輕軌，引來顏翎熹反問「那需要多久？」她認為黃敏惠扯遠了，要針對現在問題改善，怒批「拿大量湧進觀光人潮來做實驗？」黃一度語塞，後又反問「你說什麼？」「話不是這麼講」。

議員張秀華、陳家平總質詢也說，30與31日在文化公園還有皮克敏活動，籲市府做好完整配套因應。謝育哲表示，藝術節經費共660萬元，包含與皮克敏廠商任天堂公司合作預算，3天活動為嘉市帶來130萬人次人潮，活動辦理不足處會持續修正。

「2026嘉義藝術節」與皮克敏跨界合作，勞動節連假吸引玩家湧入嘉市朝聖。（資料照）

皮克敏玩家造訪嘉市，勞動節連假首日熱鬧不已。（資料照）

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