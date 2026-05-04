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    首頁 > 政治

    派「奇兵」吳韋達參選彰化縣長？ 民眾黨否認

    2026/05/04 14:18 記者陳治程／台北報導
    國民黨、民眾黨今（4）日上午共同召開記者會，宣布宜蘭縣長初選民調結果。（記者王藝菘攝）

    國民黨、民眾黨今（4）日上午共同召開記者會，宣布宜蘭縣長初選民調結果。（記者王藝菘攝）

    國民黨今年佈局彰化縣長提名現膠著，不只立委謝衣鳳、前立委柯呈枋、考紀會前主委魏平政等人均表態參選，民眾黨主席黃國昌日前透露在彰化有「奇兵」，外界紛紛將目光轉向現任彰化縣議員吳韋達，不過，民眾黨祕書長周榆修今澄清，吳要拚的是議員「連任」；國民黨副主席李乾龍則說，國民黨在彰化縣長提名，本週應有好消息。

    國民黨、民眾黨今（4）日共同宣布宜蘭縣長初選民調結果，確定由國民黨參選人吳宗憲勝過、民眾黨參選人陳琬惠，征戰東部關鍵版圖。本場記者會除雙方參選人外，兩黨秘書長李乾龍、周榆修也到場見證，並於會後接受媒體訪問。

    被問及目前的「藍白合」主要在縣市首長層級，後續是否會就鄉鎮市長選舉尋求與藍營合作？對此，周榆修回應，其與國民黨的合作討論從未中斷，後續會進一步討論、規劃是否合作投入鄉鎮市長選舉。

    至於外傳黃國昌口中要參選彰化縣長的「奇兵」為現任彰化縣議員吳韋達，周榆修表示，感謝媒體幫拚議員連任的吳韋達打全國知名度、他昨天電話接不完，但吳韋達就是力拚今年連任彰化縣議員，並非轉戰彰化縣長。

    對於國民黨提名彰化縣長選舉的最新進度？李乾龍則說，這週應該會有好消息跟大家報告。

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