鄭麗文酸「國際笑話」？ 外媒與美國正視台灣外交韌性

總統賴清德擺脫外交打壓，成功出訪史國。（圖擷自賴清德臉書）

國民黨主席鄭麗文將總統賴清德出訪史瓦帝尼稱為「國際笑話」。與此相對，美國政府將其視為「能力出眾」的夥伴互動，英國廣播公司（BBC）與國際通訊社《路透》則將此行置於台灣外交空間與中國施壓背景，納入區域政治層級觀察。

BBC報導指出，台灣在正式邦交國有限的情況下，領導人出訪友邦具有象徵與實質外交意義。報導提到，相關行程常被放在台灣維繫國際參與的脈絡下解讀。

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《路透》報導則聚焦中國對台灣的外交與軍事壓力，並指出台灣領導人出訪友邦是在這樣的環境下進行。報導提到，相關行程往往牽動區域政治與外交互動。

在受訪國方面，史瓦帝尼主流報紙《觀察報》（Eswatini Observer）以頭版報導賴清德抵達，並以「Taiwan President Jets In」為題呈現行程。報導內容刊出總統專機抵達、官方接待與公開活動安排，並列出雙方交流議程與後續行程。報導同時整理雙方交流與合作項目，呈現台史關係的既有互動。

美國國務院回應表示，台灣是「可信賴且有能力的夥伴」，並指出台灣領導人出訪友邦屬常態外交互動。相關說法將此行放在既有國際往來架構中解讀。

BBC與《路透》持續報導賴清德行程與區域情勢，並提到台灣外交空間與中國施壓的背景。史瓦帝尼媒體則報導雙方已簽署多項聯合公報，並規劃後續合作項目。

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