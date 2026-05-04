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    首頁 > 政治

    買萬公斤鼠藥怪議員設局？ 林亮君嗆蔣萬安：有空修理我沒空解決鼠患？

    2026/05/04 14:09 記者陳昀／台北報導
    台北市議員林亮君今登上民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》闢謠。（圖擷取自民進黨YouTube）

    台北市議員林亮君今登上民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》闢謠。（圖擷取自民進黨YouTube）

    台北市近日鼠患頻傳，民進黨市議員林亮君質疑北市府投藥方式恐致孩童與寵物誤食，卻遭指控「自導自演」誘導市府投藥。為此，林亮君今上民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》闢謠，質疑蔣萬安市府自己買了1萬公斤老鼠藥還放話被她設局，「有空放新聞修理議員、卻無法解決鼠患問題」嗎？

    林亮君表示，整起事情非常單純，她將民眾陳情鼠患問題反映給市府、市府處理後回傳投放老鼠藥照片，因此照片是台北市政府環保局自己提供。而後，非常多網友留言擔心投藥方式恐致孩童與寵物誤觸誤食，她也再次反映民眾擔憂。豈料，處理陳情竟被有心人士放話為「誘導投藥」，令人既困惑又無奈。

    林亮君指出，她4月9日早就在市議會質詢台北市長蔣萬安，見鼠率太高、要趕快處理滅鼠，並提醒市府投放老鼠藥不要被小朋友與寵物接觸到，到現在他們做了嗎？

    林亮君強調，台北市鼠患猖獗，沒想到蔣萬安先推給中央，後又放新聞抹黑議員，根本的鼠患問題都沒解決，台北市政府至今已採購1萬公斤的老鼠藥，自己買老鼠藥，卻放話指控議員誘導投藥，蔣萬安的滅鼠政策到底是什麼？

    最後，吳崢也補充，蔣市府解決鼠患的唯一作為竟然是修理議員，他更質疑，蔣萬安市府如果認為被林亮君設局誘導，「我去滅鼠我中計了！」照此邏輯，難道蔣市府接下來都不要處理滅鼠就不會中計了是不是？請蔣萬安不要轉移焦點、閃躲卸責，拿出魄力把市政做好。

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