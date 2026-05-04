淡江大橋機車道被嫌太窄 李四川：需要進行工程改善

國民黨新北市長參選人李四川指淡江大橋機車道太窄，建議要進行改善。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川4日接受網路媒體專訪，針對淡江大橋機車道太窄問題，李四川指出，機車道雖然規劃寬度2.5米，但是受到斜張橋兩側掛纜繩的影響，使得機車道路寬僅剩1.5米，他認為需要進行工程改善，否則會影響機車騎士通行安全。

主持人提問，淡江大橋以前是選舉橋，選舉時就浮上來，選完後就沉下去，如今總算完工，但中央與地方都在搶功，怎麼看這件事？李四川說，淡江大橋能夠興建完成，中央與地方都有功勞，最早他與前交通部次長陳威仁討論淡江大橋如何興建，原本交通部、營建署和台北縣協商各出50億元興建，但發包不出去，後來花了220億元才發包出去。

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淡江大橋即將於5月開放通車，但是民眾發現大橋兩側的機車道路幅不足，但施工單位表示符合設計標準，藍營議員也要民進黨新北市長參選人蘇巧慧說明負責施工的中央是否要改善。

李四川指出，淡江大橋的機車道路寬有2.5米，但是受到兩側斜張橋纜繩的，所以路緣要劃黃線，避免產生壓迫感，也使得路寬僅剩1.5米，他認為1.5米就無法提供兩台機車併行，一旦發生交通意外事故，也會造成後方塞車回堵，他建議應該在沿線開幾處缺口，遇到機車道交通意外時，才能紓解塞車。

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