李四川：努力爭取民眾黨年輕人支持 輔選白營小雞

國民黨新北市長參選人李四川表示，藍白合後會努力爭取白營小草的支持。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川4日接受網路媒體專訪，對於北市長參選人藍白成功整合後，主持人問李四川是否希望能爭取民眾黨的年輕人支持，李四川說，他很佩服民眾黨主席黃國昌的領導能力與風格，他會努力說明他會帶給年輕人怎麼樣的未來，希望支持民眾黨的年輕人能繼續支持他。

網路節目「大家來開匯」主持人黃光芹問李四川，對方陣營一直拿年紀當話題，李四川說「今天敬人老、明天人敬老」，年齡不是問題，重點在有了經驗，要帶給年輕人什麼未來，「假設年輕，但觀念很老、沒經驗，無法帶給年輕人未來，年輕又怎麼樣？」

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李四川說，他一直認為在市政工作上，年齡並不是問題，重點是假設你有了年齡，有了經驗，到底要留給年輕人什麼東西，帶給他們什麼樣的未來，帶給城市什麼願景，那個才是重要的。

李四川說，藍白合有明確的合作協議，接下來會按照協議進行，把民眾黨在新北的議員參選人，當成國民黨的議員參選人來輔選，他指出，國民黨的議員有些是屬於地方服務型的民代，民眾黨的議員和參選人比較擅長打空戰，他覺得雙方可以互補，讓兩黨的選票極大化。

對於和競爭對手蘇巧慧的民調，從領先10％到現在幾乎無分軒輊，李四川表示，民調他都會當參考，但是從藍白合民調可以看出，他在手機民調中反而領先黃國昌更多，所以他在年輕人族群中也有一定的優勢。

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