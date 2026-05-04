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    首頁 > 政治

    藍營為軍購版本起內鬨 黃暐瀚：自陷兩難怪不了別人

    2026/05/04 13:54 即時新聞／綜合報導
    黃暐瀚今表示，藍營可說是軍購失據、自陷兩難，藍營內部矛盾來自於自己，絲毫怪不了別人。圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    黃暐瀚今表示，藍營可說是軍購失據、自陷兩難，藍營內部矛盾來自於自己，絲毫怪不了別人。圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨因對軍購預算版本產生意見分歧，進而引爆內鬨。資深媒體人黃暐瀚今（4）日對此發文表示，藍營可說是軍購失據、自陷兩難，藍營內部矛盾來自於自己，絲毫怪不了別人。

    黃暐瀚依照時序剖析藍營內部對於軍購案的態度轉變，表示國民黨中央從總統賴清德、行政院在去年11月底提出「四百億美金國防特別條例」之時，就沒有用「積極審慎」的態度去面對。

    黃暐瀚指出，如果藍營「積極」，就不會把案子直接擋在「程序委員會」，連排都不排；若「審慎」，就不會一邊缺席國防部的機密會議，一邊又隨口對社會強調「要買什麼沒人知道，不明不白」，更不可能連「條例案」與「預算案」都故意不說清楚，讓支持者誤以爲這半年的杯葛，都是為了「阻止民進黨貪污」。

    黃暐瀚表示，這樣下來的結果，就是讓「藍營支持者」在過去半年形成了「堅定反對的態度」，以至於當後續出現多名「藍營大咖」居然同意「8000億版本」的時候，反被藍營支持者當成「叛徒」，欲除之而後快。

    黃暐瀚強調，問題之根本不在於「人」，而是在於對「事」的本質認知是否正確，若軍購真的只是為了討好美國，而非保護台灣，那不要說1.25兆或8000億，應該連一毛錢都不給過才對，何必浪費錢？

    黃暐瀚最後則說：「軍購失據、自陷兩難。藍營的矛盾，來自於自己，絲毫怪不了別人。」

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