北市府狂撒老鼠藥 徐小花推測「大動作幕後原因」全網罵翻

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市今年1月傳出民眾感染漢他病毒身亡後，多地區陸續有民眾通報目睹老鼠大軍出沒，且數量有遽增趨勢。目前鼠患危機已延燒成「安鼠之亂」，北市府直至近期才開始投放大量投放老鼠藥、以發泡劑填老鼠洞等方式來防治，引發各界輿論，歌手徐小花對此發文揭露，北市府這波大動作，恐與市長蔣萬安有關。

據悉，北市府宣布將在公園、捷運等公眾空間，投放近1萬公斤的老鼠藥，以及派人前往捷運雙連站線形公園，使用PU發泡劑堵住老鼠洞，一系列無明顯配套措施的防治方式，引發許多北市居民不安與質疑。徐小花昨（3）日發文指出，她透過2024年民進黨台北市議員林延鳳的爆料資料，疑似找到北市府開始「亂投藥」的原因。

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徐小花表示，根據公開資料顯示，蔣萬安2024年入住位於中山北路二段段44巷的豪華官舍，這個官舍正好位於雙連鼠患發生地不遠處。徐小花直言，北市鼠患從今年1月爆發至今數個月，蔣萬安與北市府都「不急」，直到雙連市場被民眾通報出現大量好鼠，狠酸蔣萬安根本是害怕老鼠爬到自己家，才開始急著瘋狂亂投藥。

該文一出，迅速引發熱烈討論，還有網友使用Google地圖查詢蔣萬安入住官舍到雙連市場之間的距離，發現兩地僅距離約800公尺左右，開車只僅需花5分鐘。粉專「孟千秋胡說八道」痛批「身為市長，先想的是自己，治鼠從自家區域開始，跟在北檢前站在警察對立面一樣，都不是先想到市民，真心覺得他已經失格。」

其他網友也留言罵翻，「搞半天都只顧自己」、「鼠一鼠二媽寶草包」、「鼠輩也會怕鼠輩啊？」、「安鼠鼠，只會甩中央」、「難怪到處都有，但只視察雙連」、「原來投藥在雙連是為了他自己家」、「這些人不是能混就混，是真的無能」、「祝他全家每天吃的東西都有老鼠先試吃，全家睡覺都有老鼠相伴不寂寞」。

也有人翻出國民黨對兩岸議題、擋國防軍購推託藉口等說詞，反串留言嘲諷蔣萬安與北市府，「買老鼠藥就是貪污」、「躺平就能跟老鼠和平相處」、「跟老鼠和平共存的話可以省多少錢」、「為什麼要投藥惹怒老鼠，簽和平協議不好嗎？」、「和平共存不好嗎？為什麼不簽和平協議？省下來的錢可以換多少營養午餐？」。

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