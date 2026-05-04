廖宜琨初選看板遭AI變造 檢警拘提卓冠廷前助理6萬交保

新北市議員廖宜琨今年初參加民進黨第八選區初選，他不滿初選政績看板遭AI變造報案，檢警掌握新北市議員卓冠廷前助理黃女涉案，拘提3人到案，卓冠廷今表示，他非調查對象，未來不會逃避任何責任。（記者吳仁捷翻攝）

民進黨新北市議員初選剛落幕，傳出新北市議員廖宜琨認為初選看板被AI變造、抹黑造謠報案，檢警獲報，掌握新北市議員卓冠廷的前助理黃女，及另兩名王男、陳男涉嫌，上月底到服務處、住處搜索，拘提黃女等3人到案，依違反個資法、加重誹謗罪嫌送辦，黃女被裁定6萬元交保。

卓冠廷今天表示，本案他非調查對象，也因偵查不公開，未向前助理了解，但只要調查結果出爐，他身為老闆，會肩負起應負的所有責任，不會逃避，目前靜待司法調查。

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據了解，民進黨籍新北市議員廖宜琨今年1月報案，指稱有人將他的初選看板原版爭取「鶯歌工商人行道」AI變造造謠「初選穩啦~我在西班牙！」，當時廖宜琨認為民進黨新北市黨部辦理市議員第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）初選競爭激烈報警，事後民調結果3月底出爐，扣除高乃芸女性保障名額獲得「保送」，剩餘4席民調高低為依序為卓冠廷、吳昇翰、彭一書及廖宜琨搶下，老將林銘仁落馬，無法獲得提名。

樹林警分局表示，案經報請新北檢指揮偵辦，深入追查，發現鶯歌區市議員助理黃姓女子，與王姓男子、陳姓男子等3人涉有重嫌，上月29日指揮本分局針對黃姓女子等3人執行拘提，也同步前往黃姓女子曾任職處所執行搜索取證，查扣涉案手機4支及桌上型電腦主機1台等證物。

樹林警分局表示，黃女等3人訊後依個人資料保護法—非公務機關非法利用個人資料、加重誹謗等罪，呼籲民眾切勿任意變造、散布足以毀損他人名譽及非法利用他人個人資料圖文，以免誤觸法網。

新北市議員廖宜琨今年初參加民進黨第八選區初選，他不滿初選政績看板遭AI變造報案，檢警掌握新北市議員卓冠廷前助理黃女涉案，拘提3人到案，卓冠廷今表示，他非調查對象，未來不會逃避任何責任。（記者吳仁捷翻攝）

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