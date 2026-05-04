別讓鄭麗文主導軍購！范雲喊話藍委：對選民負責、不是對黨主席

民進黨立院黨團書記長范雲（右）、立委黃捷（左）。（記者廖振輝攝）

立法院長韓國瑜6日將針對軍購條例召集朝野黨團第4次協商，國民黨主席鄭麗文今（4）日宣稱，黨團多數是堅持黨版的「3800億元+N」，要改成8千億的從來都是少數意見。對此，民進黨團書記長范雲今呼籲，國民黨多數立委勇敢一點，不要讓國民黨團總召傅崐萁、鄭麗文主席主導了最後決定，支持賴總統的1.25兆強化國防。

范雲指出，1.25兆軍購版本涵蓋七大類支出，其中大家比較少討論到的是第三項「無人載具及其反制系統」，這部分不是對美軍購，而是厚植我國本土國防實力，也是這次的重點。台灣要有國防韌性、不對稱戰力，但8000億或3800億版本，完全沒有覆蓋到其中。

請繼續往下閱讀...

她續指，另外像第五項AI輔助與相關系統、六項強化作戰持續量能相關裝備及七項台美共同研發及採購合作之裝備、系統等，都是這次非常重要的升級，亦即台灣之盾。台灣國防不能只有武器，也要有眼睛、大腦，就像以色列「鐵穹」或美國「金穹」一般的多重防空系統，請大家不要把它簡化成「對美軍購」。

范雲喊話，1.25兆元是一個分8年期的上限概念，未來在每年預算編排時大家仍能討論要如何刪、凍，再次呼籲國民黨委員，強化國防是國人的共識，超過六成民眾支持，「請你們更勇敢一點，不要讓國民黨團總召傅崐萁、鄭麗文主席主導了最後決定，更何況連趙少康都公開懷疑國民黨內部是否有中共代理人」。

范雲也呼籲，國民黨是台灣的民主政黨，而政黨利益不應該超越國家利益。如果國家安全就是國家利益，已經有這麼多人喊話，包含盧秀燕市長等人都沒辦法接受3800億，再次奉勸國民黨多數立委，「你們是人民一票一票選出來的，台灣有超過6成的民眾，支持賴總統的1.25兆強化國防，請你們對選民負責，而非對黨主席負責。」

相關新聞請見：

鄭麗文：黨團多數堅持黨版「3800億元+N」挺8000億版藍委是少數

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法