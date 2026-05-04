西門町垃圾桶爆滿 王振庭：這不是在幫老鼠開「自助餐派對」？

「台灣前進」市議員參選人4日舉行「提安鼠之亂解方」記者會。（記者方賓照攝）

今（4）日上午，台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟跟台灣綠黨組成的第三勢力政治組織「台灣前進」在台北市議會前針對台北市「安鼠之亂」召開記者會。台北市第五選區（中正萬華）市議員參選人王振庭表示，他在連假期間拍到西門町垃圾桶爆滿，有非常多珍珠奶茶杯、塑膠袋都散落在地上。另外，也有好幾袋垃圾都已經包裝好了，但是被放著、被遺忘，沒有收走，「這樣的狀況，不就是在幫老鼠開『自助餐派對』嗎？」

王振庭問，如果今天連垃圾問題都沒有辦法解決的話，我們想要請問整個市府團隊到底有什麼辦法去解決老鼠的問題？我們可以發現，其實對於市民朋友來講，大家很擔心跟老鼠產生親密接觸，這件事情必須從公共衛生的角度先解決。今天在這裡看到這些畫面，其實最想問的問題就是：「這真的是台北嗎？」

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王振庭也向蔣市府喊話，第一件事情是，這些觀光熱區本來就應該在觀光高峰、在假期的時候加派人力清掃。對於市府來講有這麼困難嗎？第二個問題，如果今天這些垃圾問題都沒有辦法解決，打包了都沒有帶走，請問是要拿來當「裝置藝術」嗎？

王振庭直批，「蔣萬安市政府，你的螺絲真的鬆了！」如果這些區域都沒有辦法在觀光高峰時間多跑幾趟垃圾車、讓清潔人員多來收幾次垃圾，老鼠怎麼有辦法消失呢？拜託蔣萬安市府趕快處理，我們希望的是一個乾淨衛生、歡迎大家來玩的台北，但同時我們也希望環境能夠被保護得很好。

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