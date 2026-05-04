民眾黨不分區立委名單爆黨高層「金流、黑箱」 莊貽量預告今將揭露

前民眾黨高市黨部主委莊貽量將揭露不分區名單金流、黑箱內容。（記者王榮祥翻攝）

先前聲稱被裝追蹤器的前民眾黨高市黨部主委莊貽量，針對黨內不分區立委名單的產生過程提出強烈批判，質疑有「金流介入、利益交換、黑箱決策」，今下午將揭露重大內幕。

莊貽量指出，2024總統暨立委大選雖已落幕，但台灣民眾黨不分區立委名單的產生過程，如今恐將引爆一場政治風暴；他預定今下午公開指控不分區名單背後、疑似存在「金流介入、利益交換、黑箱決策」的重大內幕。

請繼續往下閱讀...

他提到2023年期間，為協助黨中央衝刺總統選戰與政黨票，他帶領地方團隊全力動員，同時也表達角逐不分區席次之意願；過程中透過南部重量級人士牽線接觸中央具影響力人士，對方明確提出需支付一筆高額資金，並承諾可「安排進入安全名單」。

然而最終名單公布結果卻完全背離原先承諾，當事人隨後要求說明並請求返還相關款項，卻遭對方推託迴避；雙方發生激烈衝突，當事人更指稱，過程中甚至遭受具威嚇意味之言語威脅。

莊貽量強調，這不只是個人權益問題，而是攸關整體政治誠信與制度崩壞的重大警訊，決定不再隱忍，正式對外揭露。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法