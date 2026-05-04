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    首頁 > 政治

    對決林國漳像「跟賴清德競選」 陳琬惠：全力送吳宗憲進宜縣府

    2026/05/04 12:16 記者陳治程／台北報導
    民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（左）。（記者王藝菘攝）

    民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠（左）。（記者王藝菘攝）

    國民黨、民眾黨今宣布「藍白合」宜蘭縣長初選由國民黨參選人吳宗憲出線，確定代表在野陣營征戰東部關鍵版圖；被問及初選執行細節，民眾黨參選人陳琬惠表示，基於嘉市、新北經驗，雙方在民調執行具深度互信，更直言吳與綠營參選人林國漳差距「在誤差範圍內」，即便直言他們就像在跟總統賴清德競選，但仍對在野合作具高度信心。

    國、眾兩黨今年3月展開政黨合作協議、4月啟動「藍白合」地方首長初選民調，繼嘉義市、新北市後，今（4）日接續公布宜蘭縣長民調結果，確定由國民黨參選人吳宗憲勝出，代表在野陣營征戰東部關鍵版圖。對於民調結果，陳琬惠除肯定吳的「即戰力」，更稱他就是藍白合宜蘭隊的「最強大隊長」，接下來會繼續以隊友身份，一同全力守住宜蘭。

    媒體提問，此次民調為何僅委由一間公司，並完整公布數據？而陳後續是否有機會加入吳宗憲的縣府團隊任職？

    陳琬惠表示，基於嘉義市、新北市經驗，兩黨在這次宜蘭縣初選的執行過程上有深厚互信，且她與吳宗憲兩人認為只要一間民調公司即可呈現結果，科學化呈現使她「有被說服」，因此選擇完整公布數據，是對社會大眾負責，也展現公正的整合過程。

    陳琬惠認為，民調既然由吳宗憲選宜縣，他就是藍白合宜蘭隊的「大隊長」，她作為隊友就是「隊長交代什麼，我們就做什麼」，肯定吳所說「少點政治，多點民生」，一起為宜蘭好；她強調，儘管兩人民調都落後民進黨參選人林國漳，但吳和他的差距微小到在「誤差範圍」內，直言林是「集三千寵愛於一身」，他們就像在跟總統賴清德選舉，但仍對藍白合有高度信心。

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