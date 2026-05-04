葛如鈞促台獨言論納入國安法 黃捷：是不是被中共洗腦了

民進黨立院黨團書記長范雲（右）、立委黃捷（左）。（記者廖振輝攝）

立法院內政委員會上週審議「國家安全法部分條文修正草案」，國民黨立委葛如鈞當時在會中主張，任何「消滅中華民國主權」的言論，包含主張台獨，應納入國安法管理。民進黨立委黃捷今示警，葛如鈞這種說法非常危險，等於是在配合中共，把對岸的「政治標籤」修進台灣法律中，不知道葛如鈞是不是被中共洗腦了。

黃捷指出，當天她聽到葛如鈞委員的發言後，覺得滿驚悚的，葛的論調是在對齊中共。在中共眼裡，不論你主張中華民國、台灣或中華民國台灣，都是要消滅的對象。葛如鈞這種說法非常危險，等於是在配合中共，把對岸的「政治標籤」修進台灣法律中。

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「不知道葛如鈞是不是被中共洗腦了？」黃捷強調，希望葛委員認知到，台灣2300萬人決定國家的未來，無論是中華民國、台灣大家都是在一個主權獨立的國家中。我國的未來，由台灣2300萬人來決定，而非中共，修正「國安法」要捍衛的是中華民國台灣。

民進黨團書記長范雲也補充，對中共來講，連舉中華民國國旗、在國慶日說中華民國生日快樂，都會被視為是支持台獨，若我國的國安法設定台獨就是危害國安，這不是正中中國心意嗎？

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