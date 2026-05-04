否認訪美規格因軍購案降級 鄭麗文：美國參眾議員都很期待見我本人

國民黨主席鄭麗文（左）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋（右）專訪。（圖由千秋萬事提供）

國民黨主席鄭麗文正規劃6月訪美，她日前接受彭博新聞專訪時表示，如果可能的話，訪美希望能拜會美國總統川普，傳達兩岸和平穩定的訊息，並得到川普的認同、支持。鄭麗文今日接受中廣新聞網「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，被問到是否擔心訪美規格因軍購案遭到打壓、降級，鄭麗文說，不會，這是有人在亂傳，子虛烏有，沒有這種事，而且美國參眾議員都很期待見到她本人。

鄭麗文說，既然川習會在5月14日，那她訪美最快也要6月初，現在正在積極安排。這趟美國行會去波士頓、紐約、舊金山、洛杉磯，也很可能去德州，他們非常熱情的期待與邀約，但希望訪問不要超過2個禮拜。美國非常重要，包括哈佛、MIT、哥倫比亞大學，以及華府、國會、智庫、各地僑胞等，除了參眾議員，還有AIT的老朋友，也有新朋友，是美國主流社會的朋友，不是台灣傳統政治人物會見的，另外還有諾貝爾獎得主的學者，而講她值得得到諾貝爾和平獎的那位學者，也會與她會面。

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對於為何會提到訪美最希望拜會川普，鄭麗文表示，她見了習近平之後，所有媒體都問她，那妳要不要見川普，「我當然願意，如果見得到的話」。她去年9月剛宣布要參選國民黨主席時，也是外國媒體問她要不要見習近平，她說只要對和平好的事情她都會做，對和平好的人她都見，包括見習近平在內，而且不只見一次，100次都願意，只要對和平有幫助。

鄭麗文說，同樣的現在大家都問她訪美會不會見川普，她當然願意見，只要能促成和平，習近平、川普都願意見，如果見得到的話，就是因為所有媒體都問她這件事，而在川習會之前，媒體也關心她對川習會的看法與期待，而川習會後還要再訪她一次，因為不知道川習會將釋出什麼訊息，大家都引頸期盼、各種揣測等，而現在川習會已經確定會面時間，至於是否真的能見到川普，不無可能，不需要排除這些可能性。

鄭麗文表示，美國的確扮演非常關鍵性的作用，她要向全世界證明，今天我們是可以取得來自習近平清楚的和平意願與善意，她證明這不是國民黨的一廂情願，而是我們有辦法走出一條和平不同於戰爭的道路，但是這條路要走下去，必須有國際社會、尤其是美國的支持。

鄭麗文指出，所以接下來第一重要的就是與美國的溝通，而川普也曾允諾任內台海不會發生戰爭，台海是和平的，我們當然樂見，但川普任期就剩兩、三年，那之後怎麼辦，我們希望這個和平是永續、穩定且不會變動的，希望能把和平永續化、制度化，牽涉到的是第一島鏈不再是冷戰思維，而是和平的軸心。若川普願意帶頭去促成，那整個東亞的和平指日可待。

鄭麗文說，「我去見川普，不是要和他喝珍珠奶茶，而是要和川普談，美國是關鍵的領導力量，怎麼樣確定東亞的和平與穩定，若能確定對全世界是最好的消息，如果能見川普會跟他說這個，他可以確保接下來幾十年整個東亞的和平，這是川普可以做得到、而且很可能有意願要做的事。」

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