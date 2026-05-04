紐西蘭國會友台小組訪台 將拜會立法院

外交部指出，紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」今（4）日起至8日組團訪台。（資料照）

紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan）今（4）日至8日組團訪台，外交部指出，此行已是該友台小組自2023年成立以來第3度組團來訪，在台期間將拜會立法院等政府部會。

外交部說明，訪團成員包括國家黨籍首席團長普格（Maureen Pugh）、勞工黨籍共同團長韋伯（Duncan Webb）、行動黨議員麥娔薾（Laura McClure）及第一黨議員威爾森（David Wilson）。

請繼續往下閱讀...

外交部指出，訪團在台期間將拜會我國立法院及政府相關部會，就區域情勢及共同關切議題交換意見。此外，外交部也安排參訪活動，盼增進訪賓對台灣的認識與友誼，以及對我國在各領域發展現況的瞭解。

外交部表示，紐西蘭是印太區域重要友我國家，台紐共享民主、自由法治及人權價值，並重視原住民發展權益，雙邊經貿往來在「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）下不斷深化。外交部期盼在既有友好基礎上，透過國會外交持續提升台紐各領域夥伴關係，攜手促進區域的民主、和平與繁榮穩定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法