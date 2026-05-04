北市大量投放老鼠藥 鄧樂強：跟復育猛禽成果對幹 摧毀台灣生物多樣性

台北市的近郊地區如四獸山區、南港山區森林。（資料照，台北市大地處提供）

台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟跟台灣綠黨組成的第三勢力政治組織「台灣前進」今（4）日針對台北鼠患問題在台北市議會前召開記者會。台灣基進台北市第三選區（松山、信義）市議員參選人鄧樂強提到，老鼠藥的投放其實是沒辦法有效控制老鼠族群的數量的，反而透過了生物的累積作用，在捕食者的體內層層放大。台北市政府就是跟台灣幾年來努力的復育猛禽成果對著幹，也是同時摧毀了台灣生物多樣性。

鄧樂強表示，這場「鼠患之亂」顯現出台北市政府根本就欠缺了基本治理的經驗以及能力。過往我們投入的滅鼠經費和資源，並沒有換來任何更安全、更乾淨的都市環境；它甚至連基本的監測數據的建置和備查都無法提供，反而是在採取一切物理防治之前，就直接開始投放了SGAR二代的老鼠藥。這是便宜行事，也是病急亂投醫，更是只在趕著滅火而忽略一切代價的做法。

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鄧樂強說，在松信選區裡面，有台北著名的四獸山：虎山、豹山、獅山以及象山。這一帶近年來因為猛禽的復育成功，所以我們常常會在地方的天空看到它們在翱翔。然而，根據猛禽研究會的數據資料，自2021年至2024年以來，所有因為不同原因而死亡的猛禽，我們在它的肝臟組織內容物裡頭，發現了老鼠藥殘留的比例高達61%；而在台北以及基隆市來講，鳳頭蒼鷹的標本中，我們發現它的老鼠藥殘留量是達到92%。

此外，鄧樂強也提醒，在台北市的公園綠地裡頭，眾多的市民常常會帶著他們的毛小孩來休閒活動，而在這些地方隨便地投藥，是非常容易讓寵物受到誤食的。台北市政府這些做法是非常讓人家擔心的。他懇請台北市政府要負起責任、回歸專業，盡快地主動建立城市普及的及時監控指標、追蹤通報資料，並且確實處理環境問題，還給市民一個更安全、更乾淨的台北市，而不是在沒有採取一切手段之前就不斷地投放老鼠藥。

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