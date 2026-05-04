李四川玩Threads被吐槽「已讀亂回」 蘇巧慧：每個人都有自己風格

國民黨新北市長參選人李四川近日在Threads討論串留言被網友吐槽是「已讀亂回」、「硬要聊」；民進黨新北市長參選人蘇巧慧（站者中）今回應，每個人也都有自己的風格、節奏，她則會不斷找出最新題材跟大家互動，爭取認同。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川近日開設Threads網路社群平台帳號，爭取年輕族群支持，但近日在討論串留言被網友吐槽是「已讀亂回」、「硬要聊」；民進黨新北市長參選人蘇巧慧今受訪回應，候選人經營社群媒體是非常自然的事，每個人也都有自己的風格、節奏，她則會不斷找出最新、最有創意的題材跟大家互動，爭取更多市民認同。

李四川近期在Threads網友的「社會性死亡」現場第一名的討論串中，留言提到「輝達執行長黃仁勳問他要一塊土地這麼困難？」，另附上他談論輝達留台的影片，標榜是在「解決社死現場」，此舉引起網友吐槽「已讀亂回」、「硬要聊」。

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蘇巧慧今到台北醫院參加54週年院慶典禮間接受媒體聯訪回應，候選人經營社群媒體是非常自然的事情，每個人也都會有自己的風格、節奏。她說，「我們自己的話，就是不斷地找出最新、最有創意、最有活力的題材來跟大家做互動，也藉此跟大家報告我的政策和願景，希望能夠得到更多市民的認同」。

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