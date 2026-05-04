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    首頁 > 政治

    賴清德出訪成功 國共急跳腳！范雲：北京生氣代表台灣做對了

    2026/05/04 11:57 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立院黨團書記長范雲（右）、立委黃捷（左）。（記者廖振輝攝）

    民進黨立院黨團書記長范雲（右）、立委黃捷（左）。（記者廖振輝攝）

    賴清德總統（2）日突破中共打壓，抵達非洲友邦史瓦帝尼訪問，引發中國國台辦不滿，國民黨主席鄭麗文、前主席洪秀柱也相繼附和中共，嘲諷我國總統。對此，民進黨立院黨團書記長范雲今直言，北京生氣的事情，通常都代表台灣做對了什麼，而鄭麗文、洪秀柱等人似乎不樂見台灣在國際有突破，難道是要跟中共站在一起嗎？

    范雲指出，大家都有看到北京非常生氣，北京生氣的事情，通常都代表台灣做對了什麼。總統代表台灣2300萬人民，而人民當然有權走向世界，這次總統出訪有三大重要目標包含安全共榮、經濟共榮、醫療數位的協助。

    她續指，台灣跟友邦的關係都是對等、尊嚴、互相扶持。國際媒體也都看到台灣如何在不利環境中展現外交韌性，中共的阻撓是國際有目共睹，非常謝謝友邦與國際友人這此過程中，提供台灣很多協助，讓台灣能突破中共干擾，讓台灣2300萬人民走向世界。

    針對各界憂心總統回程恐再次遭到中國打壓，范雲表示，謝謝這麼多國人在週末幫總統想出了很多可能的路徑，但這部分涉及國安議題，相信國安團隊會有最好的安排。

    此外，范雲也批評，這兩天不論是洪秀柱前主席或國民黨主席鄭麗文，似乎都不樂見台灣在國際有突破，不樂見中華民國總統順利出訪。這是國民黨自己要面對的問題，「你不樂見，難道是要跟中共站在一起嗎？」

    范雲強調，台灣是在國際環境中面對挑戰最多，但不斷展現韌性的國家，總統代表2300萬人民走出去，且是以對等尊嚴，與友邦做朋友，彼此互惠的方式來發展價值外交，「這是2300萬人民都樂見的，我們會繼續走出去、不畏風雨」。

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