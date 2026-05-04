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    首頁 > 政治

    吳宗憲出線選宜蘭縣長張勝德稱「祝福、保持中立」傳他曾對支持者這樣說

    2026/05/04 11:50 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭縣長選舉，吳宗憲（左）代表在藍白出線，張勝德（右）表示：「祝福。」但他曾說，縣長選舉保持中立。（資料照）

    宜蘭縣長選舉，吳宗憲（左）代表在藍白出線，張勝德（右）表示：「祝福。」但他曾說，縣長選舉保持中立。（資料照）

    宜蘭縣長選舉，國民黨不分區立委吳宗憲在藍白合民調出線；曾與吳進行黨內民調落敗的議長勝德表示：「祝福。」就不願多談；但據了解，張曾在日前的總工會表揚活動稱，縣長選舉他保持中立，你們喜歡誰就支持誰。張勝德今天在議會面對媒體訪問，不願對該談話再多作詮釋，希望媒體不要再談到他的部分。

    國民黨初選後，民調一直未公開，坊間傳言紛紛，質疑吳宗憲是國民黨文傳會主委，參加地方初選竟不用辭職，掌握黨機器的運作與決策，初選怎麼會公平？黨中央還傳出人選3條件說，第一要能勝選、第二要能夠藍白合的人、第三要能夠在選戰中抵擋得住民進黨司法攻擊的人選；而且盛傳陳琬惠只願與吳宗憲藍白合，不願與張勝德合，擺明就屬意吳宗憲，張勝德怎麼會贏？

    國民黨許多議員也難以置信，礙於黨紀敢怒不敢言；有人擔憂，提名吳宗憲，他們當然也是支持，但能不能動起來就很難說？但就目前情勢發展，藍營基層陷於分裂危機，挺張的樁腳、部分議員、社團幹部紛紛跳船，轉而支持民進黨林國漳，這部分情有擴大趨勢。

    張勝德的態度當然很重要，初選後，他曾說，現在的目標就是先選上議員，議員是門票，沒有選上講什麼都是多餘的，要不要選議長順其自然，現在的工作就是繼續服務，繼續做好議員與議長工作；對於今天吳宗憲代表藍白出線，張勝德僅說：「祝福。」

    但據了解，張勝德在4月30日的宜縣總工會模範勞工表揚活動說，這次縣長選舉他保持中立，你們喜歡誰就支持誰；張勝德今未否認，但不願再多作說明。

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