質疑雙北處理鼠患態度消極 張志豪批侯友宜、蔣萬安成「放爛兄弟」

新北市議員參選人張志豪指雙北市府處理鼠患態度消極，批侯友宜、蔣萬安成「放爛兄弟」。（摘自張志豪臉書）

國內今年已出現兩例漢他病毒症候群病例，且包含死亡個案，疫情警訊明確，為此衛福部長石崇良公開呼籲雙北市府應比照南部登革熱防疫經驗，設專案小組處理鼠患，新北市議員參選人張志豪4日表示，中央已明確提具體建議，雙北市府卻以「已有跨局處機制」為由，拒絕成立專案小組，顯然對公共衛生危機態度消極，形同對疫情風險視而不見，侯友宜與蔣萬安已成「放爛兄弟檔」，完全無視市民健康與生活品質，令人遺憾。

新北市長侯友宜上午出席三鶯線三峽站出入口1捷運開發案開工祈福典禮時，面對媒體表示，按照傳染病防治法，已責成衛生局、民政局、環保局全力按照中央的三個指示「不讓鼠住、鼠來、鼠吃」，針對地下水道或防火巷，還有周遭環境全力落實到位清理，希望大家一起合作讓鼠患不再。

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張志豪指出，雙北鼠患問題持續擴大已是不爭的事實，近期鼠患頻繁出現在市場、巷弄甚至住宅區，根據民眾拍攝的影片和照片，連中和區也有鼠患災情，網友甚至製作「鼠患災情地圖」，顯示問題已從零星事件演變為系統性危機。

令人憂心的是，鼠患具有擴散性，台北若未有效控制，恐已蔓延至新北，但市府至今仍未提出雙北聯防機制，長年以來的「雙北論壇」根本淪空談卻不做事

張志豪痛批，「當人民用地圖呈現危機，市府卻選擇粉飾太平，這樣的治理態度實在荒謬。」他強調，鼠患防治不應等疫情升溫才行動，否則恐錯失防堵擴散的關鍵時機。

最後他呼籲，雙北市府應立即啟動專案層級防治機制，全面盤點熱區、強化環境整頓，由市長親自公開說明處置進度，以具體作為回應市民期待，守住城市公共衛生底線，切勿繼續放爛。

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