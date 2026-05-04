服務處被檢調搜索！疑與初選競爭有關 卓冠廷：全力配合司法調查

民進黨新北市議員卓冠廷服務處傳出遭檢調搜索，疑與同黨的新北市議員廖宜琨服務團隊今年1月遭AI變造圖片抹黑一案有關；卓冠廷辦公室回應，新北地檢署於上週確有約談已離職同仁，並請辦公室同仁一同配合調查，圖持麥克風者為卓冠廷。（圖取自「卓冠廷」臉書）

首次上稿11:40

更新時間16:20（新增廖宜琨回應）

民進黨新北市議員卓冠廷服務處傳出被檢調搜索，疑與同黨的新北市議員廖宜琨服務團隊今年1月遭AI變造圖片抹黑一案有關；卓冠廷辦公室今回應，新北地檢署上週確有約談已離職同仁，並請辦公室同仁一同配合調查，強調卓冠廷本人並非調查對象，相關人等嚴守偵查不公開；卓冠廷表示，團隊成員不管現任或前任，面臨司法案件，辦公室會全力配合司法調查。

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該案疑與廖宜琨服務團隊於今年1月遭AI變造圖片抹黑一案有關，當時廖宜琨團隊已向警方備案並正式提告，以打擊惡意造謠及不實宣傳；本報報導，檢調單位日前前往服務處等處所執行搜索，並約談相關人員到案說明，其中卓冠廷1名前助理訊後依違反個資法以6萬元交保，詳細案情仍待進一步釐清。

卓冠廷辦公室表示，卓冠廷本人並非調查對象，且因相關人等應嚴守偵查不公開，卓冠廷也不應詢問案情細節，但卓冠廷表示，團隊不管現任或前任成員，面臨司法案件，辦公室會全力配合司法調查。

廖宜琨指出，他今天看到卓冠廷服務處被檢調搜索相關報導，他相當錯愕，萬萬沒想到會有這樣的狀況，身為一個受害者、遭網路抹黑的一方，他比任何人都更想知道事情真相，這也是為什麼當時第一時間就前往警局報案，相信檢方很快會與他聯繫，他也一定會把自己所知道的事實完整說明，期待檢方能夠盡速釐清真相，還他一個公道。

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