宜縣長初選落馬再遭李貞秀疑「月領20萬」 陳琬惠酸她「數學不好」

「藍白合」宜蘭縣長初選民調今出爐，國民黨參選人吳宗憲勝過民眾黨參選人陳琬惠，代表在野征戰東部關鍵版圖。（記者王藝菘攝）

國民黨、民眾黨九合一選舉「藍白合」持續推動，繼日前拍板新北市長人選後，今再宣布宜蘭縣長初選由吳宗憲勝出，陳琬惠除恭喜對手，更稱他是藍白最強「隊長」，接下來還是隊友，一同守住宜蘭。不過，前中配立委李貞秀隨即發文質疑她「月領20萬」的傳聞，但陳回酸李「數學不好」，相信民眾黨會給予支持。

國、眾兩黨今年3月展開政黨合作協議、4月啟動「藍白合」地方首長初選民調，繼嘉義市、新北市後，今（4）日接續公布宜蘭縣長民調結果，確定由國民黨參選人吳宗憲勝出，代表在野陣營征戰東部關鍵版圖。對於民調結果，陳琬惠除肯定吳的「即戰力」，更稱他就是藍白合宜蘭隊的「最強大隊長」，接下來會繼續以隊友身份，一同全力守住宜蘭。

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然而，網紅「四叉貓」上月14日在個人臉書粉專揭露，民眾黨陳琬惠卸任立委後，柯文哲每個月用20萬養著她，總統大選結束後，柯文哲依然使用他的政治獻金專戶養人，強調「民眾黨立委卸任後的薪資價碼是每月20萬元」。

而稍早國、眾兩黨宣布宜蘭縣長初選民調結果後，民眾黨前不分區立委中配李貞秀再於個人臉書發文指稱，「國昌骨牌繼續倒：陳婉惠還月領20萬？」引發討論。

針對李貞秀對她質疑、更稱是黨主席黃國昌無緣征戰新北後的「骨牌效應」，陳琬惠無奈稱，大家應該再次確認消息本身內容，還酸李「數學不好」，沒有什麼好評論的，強調她相信民眾黨、宜蘭縣民，接下來會再努力。

民眾黨參選人陳琬惠離開記者會場前回應李貞秀質疑。（記者陳治程攝）

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